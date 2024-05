Este jueves 2 de mayo de 2024, el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México y el Estado de México para vehículos con engomado verde y placas terminadas en 1 y 2, con hologramas 1 y 2, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Esta medida busca preservar el medio ambiente y reducir la contaminación al limitar la circulación de automóviles en ambas entidades, aplicándose de lunes a sábado.

Según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, las condiciones atmosféricas estuvieron estables debido a la influencia de un sistema de alta presión, con cielos despejados, radiación solar intensa y temperaturas máximas alcanzando cerca de los 30°C. Esto resultó en una concentración máxima de 136 ppb a las 15:00 horas en la estación Cuautitlán, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Exclusiones a la restricción vehicular este jueves 2 de mayo

El programa Hoy No Circula contempla varias excepciones para ciertos tipos de vehículos. Entre los que están exentos se incluyen aquellos con holograma cero y doble cero, tractores agrícolas, maquinaria de construcción, motocicletas, autos eléctricos, vehículos híbridos, coches clásicos, vehículos de emergencia, así como aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad o con pase turístico. Es importante destacar que el único día en el que ninguna restricción aplica es el domingo, permitiendo la circulación sin limitaciones para todos los automóviles.

¿Cuáles municipios del Estado de México están sujetos al programa Hoy No Circula?

Actualmente, el programa Hoy No Circula está en funcionamiento en diversos municipios, incluyendo áreas urbanas y suburbanas, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en la región.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Sanciones por incumplir el programa Hoy No Circula

Violentar el programa de restricción vehicular del Hoy No Circula conlleva una multa que varía entre 2,000 y más de 3,000 pesos, dependiendo del número de veces que se haya rebasado la restricción, estipulada en 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, según lo especifica el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede suspender temporalmente este programa en días festivos, inhábiles o durante temporadas vacacionales. Además, en casos de mala calidad del aire en la zona metropolitana, la CAMe puede implementar un doble Hoy No Circula, extendiendo las restricciones vehiculares.

¿En qué situaciones aplica el programa Hoy No Circula?

Durante situaciones críticas de contaminación atmosférica, como las contingencias ambientales, se activa el programa Hoy No Circula con el fin de reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la región. En estos momentos, se implementa el “Doble Hoy No Circula”, una medida más estricta que limita aún más la circulación de vehículos que en circunstancias regulares.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende temporalmente la circulación de todos los vehículos con holograma 2, así como de una selección específica de vehículos con hologramas 1, 0 y 00, los cuales son identificados según el último dígito de su placa.

La decisión de prolongar o levantar estas restricciones depende de la evolución de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, mientras que el horario habitual del programa Hoy No Circula, de 5:00 a 22:00 horas, permanece sin cambios.

Calendario de verificación del programa Hoy No Circula para el año 2024

Los conductores de vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México deben someter sus autos a verificación dos veces al año, con fechas determinadas por el término de la placa y el engomado. Para el calendario de verificación de ambos semestres del año en curso, se establece lo siguiente:

Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul).

Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo).

Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa).

Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo).

Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul).

