Conoce todos los detalles para evitar una multa. El programa ‘Hoy No Circula’ es uno de los más importantes en México y busca mediar la circulación de algunos vehículos hasta en dieciséis delegaciones de CDMX y dieciocho municipios de Edomex con el fin de reducir la contaminación. Por ello, presta mucha atención, porque este domingo 17 de julio habrán autos que tendrán que descansar de sus rutas habituales tal y cómo establecen las autoridades locales.

Hoy No Circula: ¿de cuánto es la multa por incumplir?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos.

¿Qué terminación de placas descansan este domingo en CDMX y Edomex?

Para este domingo 10 de julio, el ‘Hoy No Circula’ no se aplicará en la Ciudad de México, ni en el Estado de México, pero ¿cuál es la razón por la cual este día se suspende este programa? Según la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), hoy no aplica el programa, debido a que el reglamento de tránsito permite circular a todos los autos.

Es decir, los autos pueden transitar sin importar el color de su calcomanía o el número de placas que el propietario tenga en la unidad vehicular, incluidos los autos foráneos. Sin embargo, cuando existe una contingencia ambiental atmosférica por ozono, pueden existir algunas restricciones en domingo para cambiar las reglas del ‘Hoy No Circula’, y si fuera el caso obligaría a que todos los propietarios de autos no pudieran circular el último día de la semana.

Vehículos exentos del programa ‘Hoy No Circula’

Vehículos con holograma 0.

Vehículos con holograma 00.

Autos eléctricos.

Autos híbridos.

Los automóviles con placas de discapacidad

Objetivo del Hoy No Circula

Las autoridades establecieron medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

¿En qué estados se aplica el programa ‘Hoy No Circula’?

Ciudad de México.

Estado de México.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Tlaxcala.

Querétaro.

Calendario de verificación vehicular en México

Engomado Amarillo | 5 o 6 | Julio y agosto.

Engomado Rosa | 7 o 8 | Agosto y septiembre.

Engomado Rojo | 3 o 4 | Septiembre y octubre.

Engomado Verde | 1 o 2 | Octubre y noviembre.

Engomado Azul | 9 o 0 | Noviembre y diciembre.