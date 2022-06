No te dejes sorprender. El ‘Hoy No Circula’ es un programa promovido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tiene como finalidad el controlar y reducir los niveles de contaminación en el medio ambiente gracias a la regularización en el tránsito de ciertos vehículos en México. La iniciativa aplica en 16 delegaciones de la Ciudad de México (CDMX) y otros 18 municipios en el Estado de México (Edomex), por lo que te pedimos estar al tanto sobre quiénes no podrán salir este martes 28 de junio.

¿Qué vehículos descansan el martes 28 de junio?

Según lo establecido por las autoridades mexicanas, este martes 28 de junio de 2022 descansan todos los vehículos con engomado rosa, además de aquellos con placas 7 y 8; y hologramas 1 y 2. La prohibición vial entrará en vigor desde las 5:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas del mismo día en CDMX y Edomex.

Doble Hoy No Circula: ¿cuándo se activa en México?

El ‘Doble Hoy No Circula’ suele entrar en vigencia en la región central de México (CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro) cuando los niveles de contaminación ambiental son altos y los de ozono sobrepasan los 151 puntos. En este caso, las restricciones afectan a los vehículos con hologramas 0, 00 y motos.

Vehículos excentos del programa ‘Hoy No Circula’

Vehículos con holograma 0.

Vehículos con holograma 00.

Autos eléctricos.

Autos híbridos.

¿En qué estados aplica el programa ‘Hoy No Circula’?

Ciudad de México.

Estado de México.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Tlaxcala.

Querétaro.

Hoy No Circula: ¿de cuánto es la multa por incumplir?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos.

Calendario de verificación vehicular en México

Engomado Amarillo | 5 o 6 | Enero y febrero.

Engomado Rosa | 7 o 8 | Febrero y marzo.

Engomado Rojo | 3 o 4 | Marzo y abril.

Engomado Verde | 1 o 2 | Abril y mayo.

Engomado Azul | 9 o 0 | Mayo y junio.