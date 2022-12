En vista de los buenos resultados que da el programa, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa promoviendo el ‘Hoy No Circula’ en México con el objetivo de seguir reduciendo y controlando los niveles de contaminación en el ambiente. Repasa qué vehículos ‘descansan’ este domingo 1 de enero, además de cuánto es la multa y en qué estados del país aplica esta norma en esta nota. No olvides compartir esta información con tus amigos.

¿Qué vehículos descansan domingo 1 de enero?

El primer día de 2023 será domingo, lo que el Hoy No Circula no se aplicará. Es decir, no existirá ninguna restricción para ninguna oblea o número de placa y todos podrán circular con normalidad en la ciudad.

Para consultar qué días pueden circular sus vehículos, los habitantes de la Ciudad de México deben ingresar su tipo de holograma y último número de placa en https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ .

Hoy No Circula del domingo 1 de enero: ¿qué vehículos no podrán salir según su placa en México? (Foto: Getty Images).

Vehículos exentos del programa ‘Hoy No Circula’

Vehículos con holograma 0.

Vehículos con holograma 00.

Autos eléctricos.

Autos híbridos.

¿En qué estados se aplica el programa ‘Hoy No Circula’?

Ciudad de México.

Estado de México.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Tlaxcala.

Querétaro.

Hoy No Circula: ¿de cuánto es la multa por incumplir?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos.