El ‘Hoy No Circula’, promovido por el Gobierno Nacional de México, tiene el objetivo de reducir y controlar los niveles de contaminación en el medio ambiente, mediante la restricción de circulación de vehículos en función de su placa. En los siguientes párrafos te contamos qué autos no deben circular en CDMX y Edomex este martes 10 de enero de 2023. Revisa la información que hemos recolectado para ti y compártela con tu círculo cercano. Recuerda que hay multas si no se respeta la medida.

El programa señala que los vehículos no podrán circular en las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México. Recuerda que esta medida está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CMDX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., así que presta atención a los detalles.

¿Qué vehículos descansan el martes 10 de enero?

Este martes, el ‘Hoy No Circula’ se vuelve a aplicar en la Ciudad de México y Edomex. Los vehículos con engomado rosa, terminación de sus placas 7 y 8, con engomado 1 y 2, son los que no pueden circular entre el horario mencionado anteriormente. Las personas que tengan autos con estas determinaciones deben tomar otras medidas para movilizarse si no quieren recibir una sanción.

Para consultar qué días pueden circular sus vehículos, los habitantes de la Ciudad de México deben ingresar su tipo de holograma y último número de placa en https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ .

‘Hoy No Circula’: qué vehículos están exentos

Los vehículos con holograma doble 00, 0, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, porque el programa ‘Hoy No Circula’ no aplica para ellos. Cabe destacar que los taxis, motocicletas, transporte público, transporte de carga y vehículos conducidos por trabajadores de salud (con tarjeta de autorización) también están exentos de las reglamentaciones.

Estados en el que se aplica el ‘Hoy No Circula’

Ciudad de México.

Estado de México.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Tlaxcala.

Querétaro.

Hoy No Circula: ¿a cuánto asciende la multa?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos. Toma nota de la medida y evita las sanciones.