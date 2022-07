En vista de los buenos resultados que arrojó el programa, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de promovar el ‘Hoy No Circula’ en México, esto con el objetivo de continuar reduciendo y controlando los niveles de contaminación en el medio ambiente. Echa un vistazo a qué vehículos ‘descansan’ este martes 19 de julio, además de cuánto es la multa y en qué estados del país aplica esta norma en los siguientes párrafos. Presta atención a los detalles y no olvides compartir esta información con tu círculo más cercano.

¿Qué vehículos descansan el martes 19 de julio?

De acuerdo a lo establecido por las autoridades en México, este martes 19 de julio descansan todos los vehículos con engomado rosa, además de aquellos con placas 7 y 8; y hologramas 1 y 2. La prohibición vial entrará en vigor desde las 5:00 horas de la mañana hasta las 22:00 del mismo día en la Ciudad de México y Edomex.

Hoy No Circula: ¿de cuánto es la multa por incumplir?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos.

Vehículos excentos del programa ‘Hoy No Circula’

Vehículos con holograma 0.

Vehículos con holograma 00.

Autos eléctricos.

Autos híbridos.

Doble Hoy No Circula: ¿cuándo se activa en México?

El ‘Doble Hoy No Circula’ suele entrar en vigencia en la región central de México (CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro) cuando los niveles de contaminación ambiental son altos y los de ozono sobrepasan los 151 puntos. En este caso, las restricciones afectan a los vehículos con hologramas 0, 00 y motos.

¿En qué estados aplica el programa ‘Hoy No Circula’?

Ciudad de México.

Estado de México.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Tlaxcala.

Querétaro.

Calendario de verificación vehicular en México

Engomado Amarillo | 5 o 6 | Julio y agosto.

Engomado Rosa | 7 o 8 | Agosto y septiembre.

Engomado Rojo | 3 o 4 | Septiembre y octubre.

Engomado Verde | 1 o 2 | Octubre y noviembre.

Engomado Azul | 9 o 0 | Noviembre y diciembre.