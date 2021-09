Toma nota. El programa ‘Hoy No Circula’ busca evitar la aglomeración de automóviles en el país, por lo que las restricciones varían día a día. Según lo acordado, este miércoles 8 de setiembre, todos los vehículos con engomado rojo, además de las placas 3 y 4, con hologramas 1 y 2, no podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex). Echa un vistazo a todos los detalles que tenemos para ti en Depor, y no olvides compartir la información con tus seres queridos.

Como bien se recordará, es necesario mencionar que las medidas reglamentarias del ‘Hoy No Circula’ dispuestas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aplicarán desde las 5:00 a.m. (hora mexicana) en punto, hasta las 10:00 p.m. del mismo miércoles, a excepción de los vehículos con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos y/o híbridos. Dicho esto, te pedimos tomar tus precauciones.

Hoy No Circula: ¿de cuánto es la multa?

Si incumples las reglas del Programa ‘Hoy No Circula’, la multa es que el vehículo se remite al corralón en el que tendrá que permanecer hasta pagar la multa económica que ronda los mil 737 pesos con 60 centavos, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular y el Reglamento de Tránsito Metropolitano.

Municipios que entran en el ‘Hoy No Circula’

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Hoy No Circula: calendario de verificación

El programa de verificación vehicular, por su lado, laborará de manera regular. Dicho esto, los automovilistas deberán someterse a realizar el trámite dos veces al año, dependiendo el engomado que tengan. Por ejemplo, para este mes les toca a los autos con engomado rosa y rojo realizar su verificación:

Engomado Rosa (7 o 8): Agosto y septiembre.

Engomado Rojo (3 o 4): Septiembre y octubre.

Engomado Verde (1 o 2): Octubre y noviembre.

Engomado Azul (9 o 0): Noviembre y diciembre.

Vehículos exentos del ‘Hoy No Circula’

Taxistas

Motocicletas

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado)