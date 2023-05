Kevin Kaletry es el nombre del influencer cuya vida se apagó la tarde del 4 de mayo de 2023. Él dejó de existir en un atentado cuando se encontraba con una creadora de contenido dando detalles sobre su trabajo.

En los siguientes párrafos te contamos en qué circunstancias acabaron con su existencia, por qué lo asesinaron, si hay detenidos y más respecto a este crimen; asimismo, quién fue.

Le gustaba crear bastante contenido para sus miles de seguidores (Foto: Kevin Kaletry / Instagram)

¿CÓMO MURIÓ KEVIN KALETRY?

El youtuber Kevin Kaletry fue asesinado durante una conferencia de prensa en la colonia Condesa, de Ciudad de México, lugar hasta donde había llegado para presentar el nuevo espectáculo “La escuelita”, en el que participaría junto a Wendy Guevara de Las Perdidas.

Precisamente, la influencer transgénero relató lo ocurrido y dijo que se encontraba muy asustada. “Yo estaba en una entrevista y de repente suena como pirotecnia (…), de pronto veo al chavo a lo lejos que se cae y comienza a salirle sangre de su boca. La piel se me erizó”, empezó a relatar en la conferencia que continuó tras la tragedia.

Asimismo, señaló que no había visto antes personalmente a Kaletry, aunque sí de forma virtual: “Yo iba a conocerlo hoy. Lo conocíamos de las juntas por zoom y videollamadas. Ahí era una muy buena persona, bromeaba, nos hacía reír. Antes no escuché de él, pero grabó contenido con Marlon [Colmenares]. Sólo lo vi y no cruzamos palabra y de repente todo fue tan rápido y estamos consternados”.

#ÚLTIMAHORA | Matan a Kevin Kaletry durante conferencia con Wendy Guevara de 'Las Perdidas' https://t.co/oKEInuvV4D pic.twitter.com/uR6vnQ1v4J — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2023

¿QUIÉNES Y POR QUÉ ASESINARON A KEVIN KALETRY?

De acuerdo con las primeras informaciones, el crimen habría sido perpetrado por dos sujetos que llegaron en motocicleta al inmueble, ubicado en la avenida Benjamin Franklin en La Condesa, donde se realizaba la conferencia; ni bien identificaron a Kevin Kaletry, le dispararon directamente en la cabeza en varias ocasiones.

Gracias a las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control se pudo realizar seguimiento a los individuos, y una hora después se detuvo a uno de ellos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública.

Aún se desconocen las causas que llevaron a los agresores acabar con la vida de Kevin Kaletry, por lo que las investigaciones continúan.

Al muchacho le encantaban los tatuajes. Se hizo varios en todo el cuerpo, destacando en su rostro y brazo (Foto: Kevin Kaletry / Instagram)

¿QUIÉN ERA KEVN KALETRY?

Kevin Kaletry es un creador de contenido, de 26 años, que formaba parte de “La escuelita”, show por el que llegó hasta La Condesa, donde perdió la vida.

Él subía bastante contenido a sus redes sociales, en especial TikTok y Youtube. En su cuenta de Instagram se puede apreciar su pasión por las motos. En 2022 participó del reality “Amor o Fama”, en el que convive con otros jóvenes, quienes muestran sus talentos.

El influencer junto a Irene Icaza tenían un canal de YouTube llamado “Whitexicañeros”, el último video que subieron fue el 27 de diciembre con el capítulo “Un día de bromas junto al Tamalerito”.

Al joven le encantaban los tatuajes, por lo que se hizo grabados en diferentes partes del cuerpo, los más visibles eran los de su brazo y rostro.





¿CUÁL FUE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM?

Las primeras horas del 4 de mayo de 2023, día en el que acabaron con su vida en la tarde, Kevin Kaletry subió a su cuenta de Instagram un video donde se ve una autopista y la parte delantera de su motocicleta, la cual maneja a gran velocidad.

“Hay momentos en los cuales quieres tirar la toalla y dejarlo todo por miedo, pero jamás te rindas. A veces, la siguiente llave pueda ser la que abra la puerta. #motivation #vamosallegarlejos”, escribió en el post.