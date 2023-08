“La casa de los famosos México” siempre trae emociones y revelaciones. Eso ocurrió ahora con la boxeadora Mariana “Barby” Juárez, quien relató detalles de su vida sexual y sus preferencias, e incluso confesó que sufrió de ninfomanía. En esa misma línea, la deportista comentó con quién del reality show se iría a la cama.

La deportista, natural de Ciudad de México, acabó llevándose los reflectores en la fiesta que se celebró en la casa el 28 de julio pasado. Y es que entrada la noche y con varias copas encima, la pugilista abrió sus sentimientos y lo hizo con el actor Sergio Mayer.

Frente al ex de Barbaría Morí, la azteca contó que los traumas de su niñez la llevaron a tener un vacío emocional, el mismo que intentaba llenar con supuestas muestras de afecto, que en realidad eran erotismo y pasión.

Juárez junto a parte de los participantes de "La casa de los famosos México" (Foto: Mariana Barby Juárez / Instagram)

“BARBY” JUÁREZ CONTÓ CÓMO FUE QUE SE CONVIRTIÓ EN NINFÓMANA

“Fui ninfómana, pero porque yo sentía un vacío con lo que vivió mi mamá, hice pende… que no tienes idea, Sergio, ninfómana no solo es de que quiero sexo, es estar vacía, necesitamos que alguien… y queremos complacer y sentirnos, llenar ese vacío y sentirnos cabr… me hacía sentir sucia, me hacía sentir mal y decía ‘¿por qué siento esa necesidad de llegar el momento en el que le decía a uno vente vamos a…?’ con tal de sentir como si fuera su amor”, relató entre lágrimas “La Barby”.

Sus compañeros de competencia la apoyaron inmediatamente, al mismo tiempo que señalaron que nadie podría juzgarla. Así, su estado de ánimo mejoró y siguió comentando más detalles de su vida sexual.

Explicó que siempre sus relaciones sexuales han sido consensuadas pero una vez tuvo el infortunio de ser agredida sexualmente, situación que le hizo reflexionar sobre su accionar y buscar ayuda en Dios.

LAS PREFERENCIA DE “BARBY” JUÁREZ EN LA CAMA

La boxeadora afirmó que actualmente está emocionalmente estable y lleva una relación formal con un hombre. Sin embargo, ello no le impidió comentar detalles de su intimidad, pues afirmó que a ella le gusta que le aguanten de “tres a cuatro rounds”.

¿CON QUÉ MIEMBRO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO” PASARÍA LA NOCHE “BARBY” JUÁREZ?

Dentro de la conversación, le consultaron a Juárez quien le parecía atractivo de los participantes del reality de TelevisaUnivision. En ese sentido, “Barby” señaló que le atrae Emilio Osorio (20 años), el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio.

La principal razón es que a la boxeadora de 43 años le atraen los jóvenes, pues le gusta que sus parejas sexuales sean sumamente vigorosas y reiteró que le gusta que le aguanten al menos tres “rounds”.

“Es que nunca he estado con alguien más grande que yo... más grande... más chico que diga, me gustan los chavitos, pero no es que sea mala onda porque sé que… o sea, pero no... pero debe ser aguantador, que mínimo sean 3 o 4 porque si no ya me aburrí”, puntualizó.