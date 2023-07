“La casa de los famosos México” se despide este domingo 16 de julio de uno de sus participantes. ¿Quién será el sexto eliminado entre Bárbara Torres, Poncho Denigris o Wendy Guevara? El público tiene la palabra final.

En esta lista negra también se encontraba Jorge Losa, pero fue salvado por la líder Barby Juárez, una decisión que ya se sabía, toda vez que son los únicos que quedan del Team Infierno y lucharán juntos por permanecer hasta el final; no olvidemos que Bárbara está jugando sola, dejando en claro que no pertenece a ningún equipo, aunque no duda en recurrir a algunos participantes para que la apoyen.

Si bien, los ánimos se pusieron tensos desde la nominación con la sorpresa de que Wendy se encuentra con un pie fuera del programa, el hecho de que Losa no haya seguido las indicaciones de la argentina, provocó que Torres estallara por completo, pero mantuvo la calma, ya que ella misma no se concentró y se le escapó la oportunidad de poder elegir con quiénes ir a la gala de eliminación.

Pero no todo fue tensión, ya que la ternura se apoderó de la casa más famosa del país azteca tras la sorpresiva visita del hijo de Poncho, quien cumplía años; la presencia del pequeño hizo a varios derramar algunas lágrimas. De otro lado, llegó el día más esperado: la fiesta temática, donde todos disfrutaron y bailaron al máximo, aunque también se desataron algunos líos.

Volviendo al tema de los concursantes que están con un pie fuera del formato, a estas alturas nadie se siente seguro, por lo que a través de sus redes sociales piden votar por ellos; claro que no lo hacen directamente, pues están completamente aislados, sino las personas a las que encargaron esa labor. ¿Será suficiente? Lo sabremos este 16 de julio, mientras tanto la gente está enganchada y sigue votando para que su participante favorito no se convierta en el sexto eliminado.

LA ESTRATEGIA DE LOS NOMINADOS PARA NO SER ELIMINADOS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Bárbara Torres, Poncho de Nigris y Wendy Guevara están pidiendo el apoyo de la gente; en tanto, sus seguidores ya están emitiendo sus votos.

¿CUÁL ES EL PEDIDO DE BÁRBARA TORRES?

A través de la cuenta de Instagram de la argentina, su personaje más famoso, Excelsa, pidió el apoyo de la gente: “Voten por Bárbara Torres. Vayan a la computadora, el celular a donde sea y voten por Bárbara Torres. Es simpática”.

Asimismo, varios de sus amigos subieron clips respaldándola y pidiendo a todos que voten por ella porque la consideran una gran artista y ser humano.

¿CUÁL ES EL PEDIDO DE PONCHO DENIGRIS?

La estrategia de Poncho Denigris también fue recurrir a sus redes sociales: “Nos tocó estar nominados, pero confío en todo el team infierno para que voten por Wendy y por mí para seguir creando contenido para ustedes en la casa. ¡Los quiero y vamos con todo!”. Asimismo, subió un video con un extenso mensaje.

“Oigan, como a saben estoy sentenciado y no me quiero ir. Quiero seguir compartiendo mis historias de vida y mis experiencias en este reality. Ya saben que esta es una competencia fuerte y utilicen el #PonchoNoSeVa y voten por mí. Espero que les guste el cotorreo, espero que les guste lo que estoy haciendo. Yo este video lo grabé hace mucho tiempo afuera de la casa, espero todas sus votaciones, ya saben pura pinche buena vibra y espero les esté gustando mi participación y sálvenme para seguir mostrándoles la persona que soy. Vamos a la final, vamos a ganar. Espero que vayan conmigo. A la victoria siempre. Los quiero”, dijo.

¿CUÁL ES EL PEDIDO DE WENDY GUEVARA?

En la cuenta de Instagram de Wendy, subieron un video en el que pide que la respalden con sus votos. “Amigas, si ven este video es porque me quieren sacar de ‘La casa de los famosos México’ y no podemos dejar que me saquen. Espero contar con su apoyo y todos los trucos por favor ayúdenme. Le voy a mandar muchos besos cuando salga del mero cul***”.

No sólo ello, pues el mismo Manuel Turizo mandó un clip donde le agradece el cariño que le tiene y le comenta que es recíproco, por lo que espera verla en la final del reality. “Dale con fuerza, dale con ánimo, no te dejes derrumbar con energía y esa aura tan bonita que tienes y con esa personaldiad tan especial. Estamos contigo”.

ASÍ DEBES VOTAR PARA SALVAR A TU FAVORITO

Los pasos a seguir para votar en “La Casa de los Famosos México” son:

Ingresa a la página http://lacasadelosfamososmexico.tv o utiliza el código QR que aparece durante las Galas.

En la web, accede a la sección “votaciones”.

Selecciona al participante por el que quieres votar.

Da clic en “Enviar voto”.

No lo olvides: el público general puede votar una sola vez.

¿Y SI TENGO UNA SUSCRIPCIÓN VIX PREMIUM?

Al igual que en el caso anterior, podrás elegir a tu favorito durante las Pre-Galas, Galas y Post-Galas de los miércoles, jueves, viernes y domingos. Pasos a seguir si tienes una suscripción ViX Premium:

Sigue cada uno de los pasos que te contamos previamente.

Luego de votar por primera vez, da clic en “Seguir votando”.

Ingresa las credenciales de tu cuenta y contraseña ViX Premium.

Vota por el participante seleccionado hasta completar tus 10 votos.

No lo olvides: tus 10 votos deben ser usados en la misma sesión.

¿Cómo suscribirse a ViX Premium?

