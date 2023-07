“La casa de los famosos México” se encendió y la tensión se apodera de algunos participantes. Cómo no sentir este clima, si este domingo 9 de julio se sabrá quién deja definitivamente el reality. Por primera vez, un hombre será eliminado. Paul Stanley, Sergio Mayer y Emilio Osorio dependen de la votación del público para quedarse.

En esta lista negra también estaba Barby Juárez, pero fue salvada por segunda semana consecutiva por el líder Jorge Losa, una decisión que ya suponía el resto de los habitantes; no sólo ello, pues el mismo Stanley le solicitó nuevamente y en varias ocasiones al español que lo “sacrifique” por el bien de su equipo Cielo. Pedido que tuvo éxito.

Pero este ambiente pesado ya se sentía desde el miércoles 5 de julio, día de la gala de nominación, cuando se supo que Emilio era uno de los que estaba con un pie fuera del programa. Nadie podía creer que dos integrantes del Team Infierno se encontraban en la cuerda floja; si bien, sospechaban que Sergio Mayer otra vez formaría parte de esta lista, muchos aseguraban que la otra nominada sería Bárbara Torres, algo que no sucedió.

Debido a que los nervios se han apoderado de los tres nominados, uno del Cielo y dos del Infierno, y ninguno quiere dejar el reality, las personas que manejan sus redes sociales se pusieron manos a la obra para pedir el apoyo del público. ¿Será suficiente? Lo cierto es que la gente está enganchada con el formato y vota para que su participante favorito no se convierta en el quino eliminado.

Emilio Osorio, Sergio Mayer y Paul Stanley son los que están con un pie fuera de “La casa de los famosos México” (Foto: TelevisaUnivision)

LO QUE ESTÁN HACIENDO LOS NOMINADOS PARA NO SALIR DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

Dentro de “La casa de los famosos México”, los nominados están pidiendo el apoyo de sus seguidores y el público; incluso, el Team Infierno prometió que si Sergio Mayer y Emilio Osorio son salvados, al día siguiente correrán desnudos a la alberca. Mientras tanto, afuera las redes sociales se han encendido.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO PAUL STANLEY?

A través de la cuenta de Instagram de Paul Stanley se pidió que lo apoyen nuevamente para quedarse una semana más en el programa. “Vamos a votar #TeamPaul”, escribieron en el post que subieron junto a una foto suya el jueves 6 de julio. ¡Pero hay más!

Al día siguiente, 7 de julio, apareció en plena calle una publicidad con pantalla LED donde aparece a todo color su imagen con la que fue presentado para el programa. “Vota por Paul Stanley”, se lee. En tanto, el post dice: “Gracias por todo su amor y apoyo #TeamPaul”.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO SERGIO MAYER?

La estrategia de Sergio Mayer también es pedir a través de varios post y videos, el apoyo de la gente. “Sergio nuevamente está nominado y necesitamos todo su apoyo para que se quede dentro de @lacasafamososmx”, se lee en una de las publicaciones.

Pero el más curioso, y aunque no pide directamente el respaldo de la audiencia, es el video donde se roba el cariño de la gente. “¡Ya tenemos canción para el Tata! Estamos muy emocionados con esta colaboración. Gracias @gon_estevz y @cmediafilmsmx, esperemos les guste”, dice el post. CLIC AQUÍ para verlo.

¿Y EMILIO OSORIO TAMBIÉN TIENE ESTRATEGIA?

Mientras que en las redes de los otros dos nominados piden el apoyo de sus seguidores y del público, Emilio Osorio aún no ha publicado nada al respecto. ¿Será que está muy confiado o que él no dejó a nadie encargado de manejar sus cuentas privadas? En tanto, sus fans se han puesto manos a la obra y con globos blancos piden el respaldo de la gente.

La verdad es que ni bien fue nominado, su madre Niurka Marcos no dudó en lanzar dardos contra la producción. “Ya me escribieron de todos lados pa’ avisarme: ‘Mamá Niu, ve lo que dijo Diego: Niurka no lo va a poder salvar’. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. ¿Eh, verdad? Espero que no metan ustedes las manos y dejen al público jugar, ¿pa’ qué me buscan la lengua?”, dijo. MIRA AQUÍ el video.

¿CÓMO PUEDES SALVAR A TU FAVORITO?

Como todos los miércoles, el 28 de junio de 2023 se conoció los nombres de los nominados. Si quieres salvar a tu nominado favorito, debes vivir en México y acceder a la web oficial del programa. Recuerda que las votaciones están abiertas los miércoles, jueves, viernes y domingos, durante las Pre-Galas, Galas y Post-Galas.

Los pasos a seguir para votar en “La Casa de los Famosos México” son:

Ingresa a la página http://lacasadelosfamososmexico.tv o utiliza el código QR que aparece durante las Galas.

En la web, accede a la sección “votaciones”.

Selecciona al participante por el que quieres votar.

Da clic en “Enviar voto”.

No lo olvides: el público general puede votar una sola vez.

¿Y SI TENGO UNA SUSCRIPCIÓN VIX PREMIUM?

Uno de los beneficios de tener una suscripción ViX Premium es que puedes votar hasta 10 veces por día. Al igual que en el caso anterior, podrás elegir a tu favorito durante las Pre-Galas, Galas y Post-Galas de los miércoles, jueves, viernes y domingos.

Pasos a seguir si tienes una suscripción ViX Premium:

Sigue cada uno de los pasos que te contamos previamente.

Luego de votar por primera vez, da clic en “Seguir votando”.

Ingresa las credenciales de tu cuenta y contraseña ViX Premium.

Vota por el participante seleccionado hasta completar tus 10 votos.

No lo olvides: tus 10 votos deben ser usados en la misma sesión.

¿Cómo suscribirse a ViX Premium?

Puedes ser uno de los suscriptores del famoso portal de streaming registrándote desde este enlace.