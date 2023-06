Comenzó la cuenta regresiva para conocer a la tercera eliminada de “La casa de los famosos México” que se definirá entre Ferka Quiroz, Raquel Bigorra y Bárbara Torres este domingo 25 de junio.

Como se recuerda, en la lista negra también se encontraba Nicola Porcella, pero al ser salvado por los líderes Apio Quijano y Emilio Osorio puede respirar tranquilo una semana más; algo que ya se sabía de antemano, pues los tres pertenecen al Team Infierno, que acordó proteger a sus integrantes.

Debido a que una de las habitantes deja definitivamente la casa más famosa del país azteca, es obvio imaginar que le resultará triste, al margen de los conflictos que haya tenido dentro con sus compañeros, abandonar lo que construyó durante tres semanas: amistad, alianzas, cariño del público que lo vio desde fuera y más. Por ello, quienes manejan sus redes sociales se han puesto manos a la obra para pedir el apoyo del público. ¿Será suficiente?

LO QUE HACEN LAS NOMINADAS PARA NO SER ELIMINADAS

A continuación, las estrategias que usan las nominadas para no dejar el programa.

RAQUEL BIGORRA

De acuerdo con lo que se ve en la cuenta de Instagram de Raquel Bigorra, ella ya había grabado un video antes de formar parte del programa por si salía nominada. En él pide a sus seguidores y audiencia que la salven.

“Hola estoy viviendo una gran aventura en ‘La casa de los famosos México’. Esta semana me tocó estar nominada, así que por favor cuento con tu voto, con tu apoyo y tu ayuda porque la verdad no me quiero ir; es un gran reto, un gran sueño, y sé que lo voy a lograr con la ayuda de todos ustedes, así que comparte, dale like y vota por mí (…). Besitos y nos seguimos viendo desde el encierro”, dijo a la cámara.

BÁRBARA TORRES

Bárbara Torres también recurrió a sus redes sociales para pedir el voto del público, pero de una manera muy peculiar, tal como la caracteriza y con mucho humor. Cabe señalar que Wendy Guevara pidió a sus seguidores que la apoyen. “Necesito su apoyo. Voten por mí para seguir dentro de #LaCasaDeLosFamososMx Todo queda en sus manos familia”, acompaña el clip que subieron en Instagram.

“Hola amigos, ¿cómo están? Necesito que voten por mí, estoy totalmente desesperada dentro de ‘La casa de los famosos México’. Necesito votos: necesito uno, necesito dos, necesito tres, cuatro, cinco, seis, siete… ¡Voten por mí!”, manifestó.

FERKA QUIROZ

Ferka Quiroz también no se quedó atrás y subió un video en sus redes sociales para señalar que quiere quedarse una semana más en el reality.

“Ferkawers, gracias, gracias, gracias por todo ese apoyo, por ese ánimo, por ese amor que me están mandando. Por favor, voten. Necesito de ustedes, necesito de esa energía, Ferkawichi llena de llena de amor del Team Ferka. Vamos a seguir dando todo lo mejor como debe de ser, voy a entregar todo lo mejor de mí y a vivir esta experiencia”, manifestó.