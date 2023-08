Jay de la Cueva se despide de Moderatto después de una carrera de más de 20 años sobre los escenarios. El vocalista anunció en sus redes sociales que deja la banda mexicana, lo que ha consternado a sus fanáticos, quienes se han preguntado si ha pasado algo dentro de la agrupación para esta decisión. Aquí te contamos lo que sabemos.

Javier Fernando de la Cueva Rosales, de 45 años, ya había deslizado sus intenciones de dar un paso al costado con la banda que lo hizo popular en la industria musical. En una conversación con la prensa, durante abril, habló de esa posibilidad que ahora es realidad.

Tampoco descartó que, más adelante, pueda volver a Moderatto, pero eso todavía es un futuro muy lejano para las prioridades del cantante de temas como b y “Sentimental”.

Desde un primer momento, De la Cueva descartó que haya tenido problemas dentro de la agrupación musical, insistiendo en que todo va perfecto. Entonces, ¿cuál ha sido la motivación principal para que deje Moderatto?

El vocalista de Moderatto con una rosa (Foto: Jay de la Cueva / Instagram)

¿POR QUÉ JAY DE LA CUEVA SE FUE DE MODERATTO?

Jay de la Cueva dejó Moderatto para darle toda su atención a su carrera como vocalista y con su banda propia, The Guapos, que tiene entre sus integrantes a El David Aguilar, Leiva y Adan Jodorowsky.

La intención del vocalista es darle el tiempo necesario a su iniciativa propia y descansar, tras dos décadas de trabajo continuo, de la agrupación mexicana. Así lo comentó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, detalló en su post.

Y agregó que está entusiasmado por su siguiente etapa post-Moderatto. “Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados”, explicó.

¿HASTA CUÁNDO JAY DE LA CUEVA CANTA EN MODERATTO?

Aunque todavía no ha dicho cuál es el último concierto que dará con Moderatto, el cantante Jay de la Cueva cumplirá con la agenda que tenga la banda durante 2023. Cuando termine el año, el vocalista podrá tomar su propio camino para afianzar su proyecto personal con la música.

De esta manera, sus seguidores esperan la confirmación de lo que será la última presentación de la banda con su vocalista original. Probablemente, la banda lo anunciará a través de sus canales oficiales en redes sociales.