La muerte de Julián Figueroa, el 9 de abril de 2023, dejó desconsolados a sus seres queridos, en especial a su madre Maribel Guardia y a su esposa Imelda Garza, quien no dudó en dedicarle unas emotivas palabras por su partida. Pese al amor que ambos se tenían, ¿sabías que en una ocasión la pareja casi se separa?

Sí, hace un tiempo, los jóvenes estuvieron a punto de ponerle fin a su matrimonio, algo que no llegó a concretizarse por el sentimiento que los unía y por su pequeño hijo. En los siguientes párrafos te contamos qué pasó exactamente.

Cabe señalar que Julián e Imelda se casaron a mediados de 2017, después de cuatro años de noviazgo.

El artista siempre subía a sus redes sociales imágenes con su esposa Imelda Garza (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

IMÁGENES DE UNA TRAICIÓN

Fue en 2022 cuando una revista de circulación nacional publicó imágenes de Julián Figueroa besando a una mujer que no era su esposa. Los hechos se registraron en un establecimiento cuando una seguidora se le acercó para pedirle una foto; si bien, accedió, él no dudó en llenarla de besos.

“¡Y que la agarra a besos! Julián Figueroa sí que sabe consentir a sus fans, pero… ¡se le olvida que es casado!”, publicó TVnotas en la tapa de su revista.

El momento en el que Julián Figueroa besa a su fan (Foto: TVnotas)

De acuerdo con las imágenes que difundió dicho medio en su cuenta de YouTube, se ve cómo el artista no para de besar a su fanática, quien le pidió una foto. Sin dudarlo ni un segundo, el hijo de Joan Sebastian besa apasionadamente a la muchacha, a quien coge de la cintura en varias ocasiones.

Tras los besos y abrazos que se dieron, el cantante - a plena luz del día - tomó de la mano a la joven y la acompañó a su taxi, y antes de que subiera nuevamente se besan.

¿QUÉ DIJO IMELDA GARZA POR LOS BESOS QUE DIO JULIÁN FIGUEROA A UNA FAN?

En enero de 2023, Imelda Garza fue consultada en “De primera mano” por el escándalo en el que se vio envuelto su esposo por besar a una fan que le pidió una fotografía, algo que la habría llevado a pensar en separarse.

“La verdad es que él tiene una enfermedad llamada alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas, eso que pasó, más que me pegara a mí le pegó a él. Él se arrepintió muchísimo, no se acordaba para empezar de lo que pasó”, manifestó.

Asimismo, contó que sí se enojó con lo sucedido, pero luego se dio cuenta de que es esposo había recaído en el licor: “Sale la publicación y fue llorando conmigo a decirme: ‘Es que no sé cuándo ni cómo pasó esto, me sentía muy mal’. Claro que me enojé, me prendo en dos segundos, pero después del enojo tuve algo de entendimiento, al final he vivido muchos episodios con él, cuando ha estado así [alcoholizado], y la depresión que viene después es muy fuerte, no me quedó más que apoyarlo”.

NIEGA QUE HAYA QUERIDO DIVORCIARSE

Si bien, se especuló en los medios que producto de las imágenes, Imelda Garza pensó en divorciarse, no dudó en negarlo, pues solamente trató de entender la enfermedad de Julián Figueroa. Al final superaron esta crisis y siguieron adelante.

Sin embargo, reconoció que en varias ocasiones tuvieron inconvenientes como toda pareja. La que más llamó la atención de la prensa era que llevaban una relación a distancia, por lo que muchas veces aseguraron que habían terminado argumentado que él le había sido infiel. Nada más alejado de la realidad, manifestó.