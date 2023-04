Latin American Music Awards EN VIVO: cuándo es, horarios y nominados en la gala de premiación.

Ya no queda nada para que se vuelvan a celebrar los Latin America Music Awards (Latin AMAs). Por octavo año consecutivo, a excepción de 2020 que no se pudo por la pandemia; este jueves 20 de abril se llevará a cabo la edición de 2023 en el MGM Gran Arena de Las Vegas (Estados Unidos) de la ceremonia que premia la música latina y reúne a los artistas de habla hispana más importantes del momento, como Bad Bunny, el gran candidato a quedarse con el premio a mejor artista del año. Si no te quieres perder ningún detalle en México, revisa en esta nota a qué iniciará la ceremonia y qué canal lo transmitirá en nuestro país.

Se vienen los Latin American Music Awards. (Video: LatinAMAs)

¿A qué hora y dónde ver los Latin AMAs 2023?

En Estados Unidos puedes verlo a partir de las 7:00 p.m. (ET), mientras que en México empezará a patir de las 5:00 p.m. (Centro de México). Aquí te dejamos con más horarios para que puedas ver los Latin American Music Awards. Respecto a la transmisión, por primera vez podrás verlo a través de tres señales y no únicamente vía Univisión. Gracias a la alianza con Dick Clark Productions, ahora podrás ver este evento vía UNIMÁS, Univisión y Galavisión. Será primera vez que no se transmita por una de las cadenas más importantes, Telemundo.

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 8:00 p.m.

Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 7:00 p.m.

República Dominicana y Puerto Rico: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.