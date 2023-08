Luis Ángel ‘El Flaco’, reconocido cantante regional mexicano, se encuentra pasando un complicado momento por el fallecimiento de María Fernanda, su hija adoptiva, quien perdió la vida ahogada en Mazatlán con solo 21 años de edad.

Luego de que se hiciera pública la noticia, el propio artista en sus redes sociales confirmó el hecho y pidió privacidad para su familia en estos momentos de gran dolor y duelo. Es más, se conoció que el funeral de la joven y la misa de cuerpo presente se realizó en estricto privado al lado de las personas más cercanas a la familia.

Desde entonces, Luis Ángel Franco se ha mantenido en silencio, tanto públicamente, como en sus perfiles sociales hasta que volvió a reaparecer en medio de un mensaje que compartió para todos sus seguidores, quienes también se encuentran apenados por lo que le ha sucedido a su entorno.

María Fernanda perdió la vida a los 21 años de edad (Foto: María Fernanda / redes sociales)

LUIS ÁNGEL ‘EL FLACO’ REAPARECE EN INSTAGRAM

Como es de público conocimiento, María Fernanda era hija de Maricruz Robles, exesposa del intérprete. Sin embargo, desde que se casaron, él la adoptó como si fuera suya y le dio muchísimo cariño sin importarle nada. De hecho, la relación entre el joven y Luis Ángel continuó luego del divorcio, evidenciando una profunda conexión entre ambos.

Es por ello que es entendible el dolor que está pasando. Es allí cuando aparece una persona muy cercana al cantante, Carlos Anderson ‘El Obama’, un cantante que compuso un tema musical para recordar a la joven fallecida y que se lo dedicó con todo el cariño y respeto del mundo.

A través de sus redes sociales, este artista publicó la canción y etiquetó a Luis Ángel para que se entere de lo que había compuesto. El exvocalista de Los Recoditos no fue esquivo a la dedicatoria y utilizó su cuenta de Instagram para compartir el tema y agradecerle a su amigo por el gran gesto que ha tenido con él y su familia.

“Gracias mi ‘Obama’. La neta está bien cabrón este rollo. Gracias por la canción”, escribió ‘El Flaco’.

El cantante reapareció en redes sociales para agradecer la canción que le dedicó 'El Obama' (Foto: Luis Ángel 'El Flaco' / Instagram)

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN QUE PUBLICÓ ‘EL OBAMA’?

El tema musical que publicó ‘El Obama’ cuenta un poco acerca del dolor que está sintiendo ‘El Flaco’ por la pérdida de María Fernanda, explicando que una persona está preparado para perder a familiares como padres, abuelos y demás, pero jamás se imagina ver partir a alguien como un hijo.

Así mismo, resalta el hecho de que cualquier padre sería capaz de dar la vida por sus pequeños y también aprovecha para darle las condolencias y desearle pronta resignación a todos los que están pasándola muy mal por la inexplicable pérdida.

“Este dolor no tiene nombre. Yo no se lo deseo a nadie. Solo Dios sabe por qué entonces tan pronto tuvo que llamarte. Solo me dejas el recuerdo de tu sonrisa y todas nuestras alegrías... Cómo me duele el perderte. Yo no estoy listo. Por tu vida daría la mía. Quisiera regresar el tiempo para mirarte y decirte lo mucho que te amo”, son algunas de las frases que dice la canción.

LUIS ANGEL ‘EL FLACO’ PUBLICA VIDEO ENTRE LÁGRIMAS

En la noche del 15 de agosto, el cantante mexicano se animó a hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook para contar a sus seguidores lo mal que la estaba pasando y agradecerles por las muestras de apoyo que ha venido recibiendo desde que se conoció la gran pérdida que ha sufrido su familia con el fallecimiento de su hija.

Entre lágrimas, el vocalista también hizo una recomendación a todos los jóvenes acerca de los peligros a los que están expuestos y no tienen conciencia. Y es que su hija, en una noche de diversión, tuvo un accidente en el mar, lo cual pudo evitarse de alguna forma y así no tener que despedirla de una forma triste y que los marcará a todos sus seres queridos.

“Ya mi hija está enterrada. Ya se la entregué a Dios, él me dio el privilegio de poderla tener, de ser ese padre durante un tiempo y él decidió llevársela y yo no reniego de eso, nunca, nunca voy a renegar de Dios, él manda y nosotros tenemos que aceptar su voluntad... jóvenes, muchachos que andan en el desmadre que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre cuídense, cuídense no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, dejan un vacío bien cabrón...”, comentó.

Así mismo, también le dio una recomendación a los padres de personas jóvenes. “Mi hija se fue y dejó un vació bien cabrón aquí, que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando, padres cuiden a sus hijos aunque se los echen de enemigos”, añadió.