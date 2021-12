La Luna Fría de diciembre podrá verse este fin de semana y el domingo 19 de diciembre tendrá su máximo apogeo en México y el mundo. El evento astronómico estará sumado al cometa Leonard que también es visible en el oeste y suroeste luego de darse el atardecer. Cabe destacar que recibe el nombre de luna fría cuando coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte (21 de diciembre).

La ‘fase’ de Luna Fría recibe su nombre, debido a que la Luna Llena presente en diciembre aparece en los días donde la noches son más largas y frías, esto debido a la cercanía del solsticio de invierno. Quiere decir que el plano de la órbita de la luna alrededor de la Tierra está cerca de coincidir con el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

¿A qué hora se podrá ver la Luna?

La Luna Llena, a denominarse Luna Fría estaría próxima a aparecer el próximo domingo 19 de diciembre, cerca de la 01:36 horas, tiempo del centro de México; según información de la NASA. El espectáculo, si las condiciones climatológicas lo permiten (ausencia de nubes) podrá ser percibido a simple vista.

¿Es la última Luna del año?

Según información de la NASA, la visualización se ha dado desde el viernes 17, y su máximo apogeo será el domingo 19, ya que estará presente por tres días aproximadamente a la misma hora. Se estima que esta fase se pueda observar alrededor de 15 horas y 33 minutos; y cuando el sol esté en descenso, por 14 horas 34 minutos. Como dato curioso, la última luna llena más larga del año 2021 se vivirá en la noche del sábado hasta la mañana del domingo.

Si las condiciones climáticas están a favor de los espectadores, el espectáculo en el cielo no será afectado por las nubes densas. No será necesario recurrir a algún tipo de herramienta profesional, pero si se recomienda estar en un lugar donde no haya contaminación lumínica que impida la visión.

¿Qué otros eventos tenemos antes de acabar 2021?

La “Luna fría” o “de la larga noche” aparecerá en el firmamento en la noche del sábado 18 de diciembre, a las 22:35. Estará bajo la constelación de Tauro. Además, antes de que termine el 2021 tendremos otros eventos astronómicos destacados.

Hasta el 17 de diciembre: lluvia de meteoros Gemínidas.

lluvia de meteoros Gemínidas. 21 de diciembre: Solsticio de invierno.

Solsticio de invierno. 22 de diciembre: máximo de la lluvia de meteoros Úrsidas. Se podrán contemplar hasta 10 meteoros por hora.

máximo de la lluvia de meteoros Úrsidas. Se podrán contemplar hasta 10 meteoros por hora. 27 de diciembre: Luna en Cuarto menguante.

Luna en Cuarto menguante. 29 de diciembre: el cúmulo abierto NGC 2244 y la Nebulosa de la Rosetta estarán bien ubicados para la observación durante la mayor parte de la noche.

el cúmulo abierto NGC 2244 y la Nebulosa de la Rosetta estarán bien ubicados para la observación durante la mayor parte de la noche. 31 de diciembre: máximo acercamiento de la Luna y Marte.

