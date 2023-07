Poseedora de una gran voz y talento musical, la cantante Lynda Thomas logró destacarse a fines de los noventa gracias a hits mundiales como “Maldita timidez” y “Gira que gira”. Sin embargo, el éxito de la intérprete mexicana no duró mucho, pues anunció su sorpresivo retiro hacia fines de 2001 por motivos que jamás detalló a fondo. ¿Qué pasó realmente para que dejase el mundo del entretenimiento tan joven? La misma artista de Tijuana lo reveló hace poco.

Cuando hablamos de Lynda Thomas, una de las voces más prometedoras de todo México, debemos centrarnos también en su retiro. Con apenas 20 años, la originaria de Tijuana sorprendía a todo el mundo de la música hispana al anunciar que no volvería a cantar por motivos de fuerza mayor. Hoy, a mediados de 2023, la artista azteca volvió a referirse sobre su retiro musical al contarnos que padece una extraña enfermedad.

La mexicana fue una de las voces más prometedoras en español a incios de la década de los 2000 (Foto: Lynda Thomas / Instagram)

Eso sí, tampoco podemos dejar de aplaudir el gran valor que tuvo hacia mediados de 2018 al anunciar su regreso a los escenarios de la mano del grupo 90′s Pop Tour. Pese a sus ganas, Lynda no volvió a presentarse ni estrenar un nuevo disco que ratifique su retorno al pop latino.

Pero, más allá de rumores, especulaciones y dichos, la hoy artista de 41 años sigue manteniéndose en pie y reveló hace poco en su cuenta de Instagram una de las razones por las que se despidió de la música a tan temprana edad: una extraña enfermedad que puede llegar a ocasionarle la muerte. ¿Quieres saber más? Solo sigue leyendo la nota aquí en Depor.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE LYNDA THOMAS?

Mediante sus redes sociales, Lynda habló largo y tendido sobre los planes musicales que han venido postergándose debido a una enfermedad que lleva en su interior desde hace un buen tiempo. “Me considero una persona privada, pero hoy quiero compartir algo importante. El año pasado íbamos finalmente a lanzar un álbum y planeábamos una especie de primera fila, pero entonces, mi salud comenzó a deteriorarse”, sostuvo el pasado 4 de julio.

En esa línea, la intérprete de “Una ilusión” contó que ha venido lidiando con una larga lista de enfermedades desde que tiene razón, pese a acudir en reiteradas ocasiones al doctor. “Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica. Aprendí a vivir y a funcionar bajo estas circunstancias, pero a mitad del 2022, todo se volvió cuesta arriba y por eso, decidimos poner todo en pausa, menos mi compromiso con el 90s Pop Tour”, añadió.

Fue ahí que Thomas detalló que posee una de las enfermedades más extrañas y complicadas de la actualidad. “Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida, es la enfermedad auto inmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia”, además de revelar que también es propensa a sufrir otros padecimientos como el Síndrome de Sjögren o el Síndrome de Raynaud.

LYNDA THOMAS NO SE DA POR VENCIDA

En el mismo enunciado, Thomas deja en claro que no se dará por vencida y busca, a toda costa, ver crecer a su hijo Noah, fruto de su relación con Carlos Lara. Incluso, la mexicana desea ver a sus nietos en un futuro no muy lejano. “Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quien sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos. Me he hecho la promesa de seguir creciendo junto al hombre que amo y continuar abrazándolo hasta que la vida nos diga adiós desde el último andén”, puntualizó.

La cantante mexicana luchará por sobrevivir ante la esclerosis sistémica (Foto: Lynda Thomas / Instagram)

De momento, se sabe que la esclerosis sistémica es una de las enfermedades más raras de todo el planeta debido a su complejidad. Suele atacar a diversos órganos internos del organismo, llegando a debilitar por completo al paciente, incluso, puede llegar a ocasionar la muerte.

¡Desde este medio enviamos todas nuestras fuerzas hacia Lynda! ¡Muchos ánimos!