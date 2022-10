Para los amantes de las celebraciones previas al Día de Muertos, este 2022 trae una nueva edición de la Marcha Zombie. Los fanáticos suelen divertirse con este tipo de eventos. Pese a que es un evento totalmente gratuito y en la medida de sus posibilidades puedan acudir aportando un kilo de arroz y algún alimento enlatado para donarlo al Banco de Alimentos.

Pueden asistir todos, desde grandes y chicos, con o sin disfraz. El único requisito es que si no estás caracterizado podrás ver todo el show desde las aceras o seguir al final del contingente. Pero no te alarmes, si tu niño quiere participar no es necesario que te disfraces, ya que tutores, padres y madres de familia pueden acompañar sin ir producidos.

¿Cuándo es la marcha zombie en CDMX?

La cuenta oficial de Twitter de la marcha zombie informó que la celebración por el XV aniversario se realizará el sábado 22 de octubre del 2022. El punto de partida será en el Monumento a la Revolución, desde donde se prevé que la marcha comience a las 10:00 de la mañana, así que ese día tendrás que levantarte temprano para alistar tu vestuario y reunirte con todas las personas aficionadas a este evento.

¿Cuál es la ruta de la Marcha Zombie?

Disfrazados como muertos vivientes, los participantes de este evento inundarán las calles desde su punto de partida en el Monumento a la Revolución. Acto seguido se harán presentes en la Avenida Paseo de la Reforma hasta llegar a la plancha del Zócalo en la CDMX.

Quienes no estén caracterizados, también podrán ser parte de la marcha de muertos vivientes con o sin disfraz. La Plaza de la Constitución será instalada en varias carpas de maquillaje para que puedan solicitar uno con el fin de incorporarse y ser parte de este fin de terror.

¿Cuál es el objetivo de la Marcha Zombie 2022?

El evento buscará fomentar en los asistentes valores como la tolerancia, la igualdad y la no discriminación, y como es habitual abanderando una causa social: la ayuda para grupos vulnerables o en situación de marginación.

Para este año la ayuda será para el banco de alimentos “Alimento para todos” la cual es miembro del Global Foodbanking Network “GFN”; institución internacional que brinda apoyos financieros y capacita a Bancos de Alimentos en las mejores prácticas mundiales.

La causa social tomó forma cuando en 2010 se recolectaron más de ocho toneladas de comida, material de curación y de higiene persona en beneficio de los damnificados del huracán Karl que azotó las costas de Veracruz ese año.