Estamos llegando a las últimas semanas de octubre y nos acercamos cada vez más a una de las fiestas más grandes del mes, Halloween. Esta fecha es una de las más esperadas por grandes ya que se realizan fiestas para todos los fanáticos. Pero la mejor sorpresa es que vuelve uno de los eventos más esperados luego de dos años de cese, la Marcha Zombie.

Si eres uno de los amantes de esta cultura, no te pierdas todos los detalles de este increíble festejo. Aquí podrás conocer la fecha, a qué hora es la convocatoria y por dónde pasará el encuentro. Esta movilización social pública no tiene costo alguna y ontará con muchas actividades, talleres gratuitos y concursos que se realizarán en el marco del XV aniversario de la Marcha Zombie. ¡No te lo pierdas!

¿Cuándo y a qué hora es la marcha zombie en CDMX?

La Marcha Zombie cumple su aniversario número 15 y en honor a esta decidieron realizar una serie de eventos para celebrarla a lo grande. El eveno central el sábado 22 de octubre del 2022, cuyo punto de reunión será en el Monumento a la Revolución, a partir de las 10:00 de la mañana. La marcha iniciará a las 4:00 p.m con un término aproximado de las 6:00 p.m.

Pueden asistir todos, desde grandes y chicos, con o sin disfraz. El único requisito es que si no estás caracterizado podrás ver todo el show desde las aceras o seguir al final del contingente. Pero no te alarmes, si tu niño quiere participar no es necesario que te disfraces, ya que tutores, padres y madres de familia pueden acompañar sin ir producidos.

¿Por dónde pasará la marcha zombie?

Como ya vimos, la fiesta del 15° aniversario de marcha zombie en la Ciudad de México iniciará a las 10:00 de la mañana. Si bien el punto de partida inicial es el Monumento a la Revolución el cuál tomará dirección al Zócalo capitalino. Sin embargo, algunos fanáticos están pensando comenzar la marcha desde el Ángel de la Independencia, pero con una misma dirección que es la Plaza de la Constitución.

Si quieres estar totalmente caracterizado la marcha ofrece un servicio de maquillaje el cuál solo tendrá un costo para compensar los materiales usados que será de 70 pesos. Este comenzará también desde las 10 a.m. y como es muy solicitado se pide llegar temprano ya que se llenan rápido los cupos.

No te pierdas de todos los talles y concursos que tendrán para celebrar Halloween a lo grande. Los talleres gratuitos son en línea, y algunas actividades de fotografía presenciales. Algunos requieren que se cuente con material específico pero todo será con cupos limitados. Incluso hay convocatorias gratuitas de fotografía, ilustración, baile y cuentos cortos de terror.

