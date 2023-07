Dicen que los hijos se deben preparar para despedir a sus padres, pues es la ley de la vida, pero un padre o madre nunca estará preparado para decir adiós a un hijo. Ese es el caso de Maribel Guardia, quien perdió a su hijo, Julián Figueroa, el cantante que falleció en abril de 2023. Una de las consecuencias de su partida ha sido la decisión de la artista de decir adiós a la TV.

El de 9 abril pasado, el mundo del espectáculo en México amaneció con la noticia del deceso del intérprete musical. La noticia la confirmaba la propia Guardia a través de sus redes sociales.

Han pasado desde aquel entonces más de tres meses y el dolor por la irreparable pérdida todavía golpea fuertemente a Maribel, quien anunció a los medios que se alejará de las cámaras de TV por algún tiempo.

No había parado de trabajar tras la muerte de Julián (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

MARIBEL GUARDIA AFIRMA QUE SE ALEJA DE LA TV TRAS LA MUERTE DE SU HIJO JULIÁN FIGUEROA

Mariel acabó las grabaciones del talk show “Esto ya es personal”, que se transmite por la señal de Unicable y en donde es presentadora.

Con el final de temporada, Guardia señaló que busca alejarse de los sets de TV: ”Quiero descansar un poco, tener un poco de tiempo para mí”, expresó, de acuerdo a declaraciones recogidas por el diario “El Universal, el sábado 22 de julio.

“Ya dejé de hacer ejercicio (una de sus rutinas habituales)... ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así... Es muy duro. Lo primero que quieres es no pararte de la cama, no quieres hacer nada”, reveló la celeb de 64 años.

No obstante, el optimismo de sobrellevar este duro momento no lo ha perdido. “Pero hay que reponerse a eso, levantarte, darle gracias a Dios y continuar. Es un reto enorme, pero es lo que le recomiendo a las personas que han pasado por un dolor tan grande, que hay que continuar viviendo”, añadió.

Es presentadora en "Esto ya es personal" (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

EL RETIRO DE MARIBEL GUARDIA SE DARÁ SOLO EN LA TELEVISIÓN

No obstante, no se sabe si su retiro de los escenarios implicaría también el teatro, ya que viene realizando la puesta en escena de “Lagunilla mi barrio”, que se presenta en la Ciudad de México.

Teniendo en cuenta que esta actividad solo le demandaría los fines de semana, trascendió que seguiría trabajando como actriz de teatro.

“Todavía no aterrizo (la noticia de la muerte de mi hijo), todos los días es confrontarlo, atenderlo y asimilarlo, creo que Dios me va a dar fortaleza; me la tiene que dar para continuar”, puntualizó.