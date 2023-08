Marjorie de Sousa tuvo una complicada separación de Julián Gil, con quien tuvo un hijo de nombre Matías. En ese tiempo, 2017, ambos tuvieron una mediática discusión, la cual nunca se solucionó.

Cada uno por su lado emprendió nuevos proyectos, como es el caso de la venezolana, quien ahora se encuentra muy feliz gracias a su romance de más de tres años con el empresario Vicente Uribe.

Además, su rol como actriz lo ha tenido presente, al igual que su papel de madre. En ese sentido, Marjorie de Sousa había estado trabajando en algunas producciones de Estados Unidos, pero ahora ha hecho su regreso triunfal a México con una nueva telenovela.

MARJORIE DE SOUSA HABLA SOBRE SU EX JULIÁN GIL

Ya pasó mucho tiempo desde que ambos tuvieron fuertes encontrones, así que en una entrevista con TV y Novelas, la actriz aseguró que estaría dispuesta a limar aquellas asperezas que quedaron en los dos.

Eso sí, aseguró que únicamente se trataría por el bienestar del hijo que tienen en común, quien merece que sus dos papás se lleven bien y así afianzar su crianza. Además, resaltó que eso debería ocurrir en privado y no de forma pública.

“El día de mañana pueden suceder muchas cosas, jamás digas no, entonces que pase lo que tenga que pasar, pero desde la mejor manera, desde el amor, desde lo positivo. Matías es un niño muy analítico y no me preocupa porque sé que lo va a tomar de la mejor manera. Si eso llega a pasar, voy a respetárselo a mi hijo porque se lo merece, eso no tiene que ser público como se manejaron muchas cosas”, dijo la venezolana.

Marjorie Sousa y Julián Gil tuvieron una separación mediática en el 2017 (Foto: Marjorie Sousa / Instagram)

SU REGRESO A LAS TELENOVELAS DE TELEVISA

Después de dos años, en los que trabajó en Telemundo, Marjorie de Sousa regresa a trabajar en una telenovela de Televisa, de la mano del productor Nicandro Díaz, quien encabeza el equipo que traerá muy pronto “Golpe de suerte”.

En esa ficción, la actriz de 43 años compartirá escenas con actores como Mayrín Villanueva, Gonzalo García Vivanco, Eva Cedeño, Sergio Sendel y Eduardo Yáñez, siendo este último alguien muy conocido para ella, pues hace mucho tiempo salieron hasta que cada uno tomó rumbos distintos.

“En esta historia sí lo voy a molestar directamente a él (Eduardo Yáñez). Esta es una mujer peor que Kendra, peor de mala, pero más madura, más inteligente, bien calculadora”, dijo la actriz famosa por “Gata salvaje”.