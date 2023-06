En mayo pasado, la hija mayor de Luis Miguel, la influencer Michelle Salas reveló que se casará con su novio Danilo Díaz, con quien sostiene una relación de varios años. Precisamente, y a propósito del emotivo evento que se le avecina, la prensa le interrogó a la hija del “Sol de México” si su padre será quien la entregue en su boda.

La pregunta se cae de madura pues es conocido que la hija mayor de “Luismi” no mantiene una relación cercana y cordial con su progenitor. Así, colegas aztecas le consultaron sobre la chance de que su padre diga presente en su matrimonio.

Contrario a lo que se pensaba, la hija de Stephanie Salas, quien fuese pareja del cantautor de baladas natural de Puerto Rico, se mostró abierta a las preguntas de los medios de comunicación respecto a la posibilidad de que su padre la entregue el día de su boda.

Luis Miguel sostuvo una relación con Stephanie Salas, madre de Michelle (Foto: Luis Miguel / Facebook)

¿LUIS MIGUEL ASISTIRÁ A LA BODA DE SU HIJA MICHELLE SALAS CON DANILO DÍAZ?

En mayo de 2023, luego de siete años de relación, Michelle Salas anunció su compromiso matrimonial con Danilo Díaz. Desde entonces, la prensa ha intentado saber qué opina al respecto “El Sol de México” o si en efecto este irá a la ceremonia nupcial.

“La verdad, todavía no lo he pensado (si será mi papá Luis Miguel quien me entregue en el altar). Estoy todavía en la nube de lo acaba de pasar; entonces, no (sé)”, refirió la creadora de contenido de 33 años.

No obstante, cuando fue interrogada sobre si el intérprete de “Suave” será invitado a la boda, Salas expresó que “toda mi familia va a estar invitada; así que (mi papá también), correcto”.

El 13 de junio cumple 34 años de vida (Foto: Michelle Salas / Instagram)

¿CUÁNDO SERÁ LA BODA DE MICHELLE SALAS, LA HIJA DE LUIS MIGUEL?

Respecto a los detalles de su pedido de mano y cómo será su matrimonio, la hija de “Luismi” fue bastante hermética.

“(Mi compromiso y planes de la boda) se los contaré con más detalle (más adelante), porque fue muy lindo”, indicó.

“¿Dónde, cuándo y cómo será la boda? Estoy viendo propuestas; así que cuando tenga algo más concreto con gusto lo contaré. Todavía estoy en eso, porque entre trabajar y organizar una boda, las mujeres que se han casado saben lo que estoy hablando, es un estrés”, puntualizó.