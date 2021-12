Vamos con la información que tenemos para ti. Con motivos de las Fiestas por Navidad y de fin de año, miles de personas vienen preguntando si los servicios bancarios trabajarán con normalidad o no en estas fechas especiales, y si es que se podrán mover por la Ciudad de México de manera normal por medio del Metro o Metrobús. Ante ello, para que no te quedes varado y sin dinero, te diremos los horarios de atención de estos servicios estos próximo 24, 25 y 31 de diciembre.

“No llegues tarde con los romeritos, pavo y ensalada de manzana para la cena con tus seres queridos. Te compartimos los horarios de la Red #MICDMX para este 24 y 25 de diciembre”, informó la dependencia estatal a través de sus redes sociales. Asimismo, la Red de Movilidad Integrada también modificará sus servicios del día de Nochevieja, el 31 de diciembre, y en Año Nuevo, el 1 de enero. A continuación, te explicaremos todos los detalles.

Horarios de los Bancos en Navidad y Año Nuevo

La Asociación de Bancos de México informaron junto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que los bancos no abrirán durante el 25 de diciembre y 1 de enero. Es decir, no se podrá contar con su servicio de cajas y sucursales.

Cabe aclarar que pese al cierre de las sucursales, los clientes podrán acercarse a los puntos para seguir haciendo uso de los cajeros electrónicos de manera normal, mientras que las transferencias y operaciones en línea seguirán funcionando sin ningún problema.

Horarios del Metro y Metrobús en Navidad y Año Nuevo

El transporte público en la Ciudad de México también trabajará con horarios especiales, con el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) funcionando de manera normal el 24 y 31 de diciembre, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. La última corrida saldrá a las 10:30 p.m. del terminal, mientras que los 25 de este mes y 1 de enero se aplicará horario de día festivo: abriendo a las 7:00 a.m. y cerrará a las 12:00 a.m.

Además, el Metro recomienda a todos los usuarios a tomar en cuenta estos horarios para programar sus viajes y no quedarse varados en cualquier estación. Asimismo, recordó que el 25 de diciembre podrán ingresar con sus bicicletas, como parte del programa “Tu bici viaja en Metro”, establecido para domingos y días festivos.

El Metrobús, por su lado, trabajará estos 24 y 31 de diciembre de 4:30 a.m. a 9:30 p.m., mientras que el 31 de diciembre y 1 de enero lo hará de 5:00 a.m. a 12:00 a.m.

