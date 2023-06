El ambiente cada vez es más intenso en “La casa de los famosos México”, y cada participante está tomando decisiones sobre a quiénes nominar en la cuarta semana de convivencia. Los equipos, Cielo e Infierno, están elaborando estrategias para salvar a los miembros de su equipo que se encuentran en la lista de nominados. Al final, los votos de cada participante serán cruciales para poner a cuatro de ellos en riesgo de eliminación.

Como se sabe, el reality show, que es presentado por Mauricio Garza y Galilea Montijo, se transmite de lunes a viernes a las 10:00 de la noche en Canal 5. Los días miércoles es un día crucial para los participantes porque se conoce a los nuevos nominados. En cambio, los domingos, es un programa de eliminación y es transmitido por Las Estrellas a las 8:30 p.m.

Es por eso, en el programa de este 28 de junio, todos serán más cautelosos, ya que en la última nominación se anularon los votos de Paul Stanley, Ferka Quiroz, Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Esto sucedió después de que las cámaras capturaron el momento en que revelaron a quiénes nominaban, lo cual generó una alteración en las votaciones y afectó a las personas que aparecían en esa lista.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de La Casa de los Famosos México?

Como sabemos, los propios habitantes serán los encargados de elegir a la persona que será expulsada de la casa más famosa de México. La dinámica seguirá siendo la misma que en semanas anteriores: La Jefa llamará a cada participante para preguntarles a quiénes nominan. Ellos deberán otorgar dos puntos y un punto a aquellos que deseen ver fuera, además de explicar sus razones.

Una vez concluida la llamada individual en la habitación, los once habitantes restantes se reunirán en la sala principal frente al televisor, donde la conductora Galilea Montijo se dirigirá a ellos y les informará si fueron nominados o no en esta tercera semana de competencia. Es importante mencionar que Jorge Losa no puede ser nominado, ya que es el líder de la semana.

Los nominados para esta semana son Raquel Bigorra, Nicola Porcella, Bárbara Torres, Paul Stanley, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Barby Juárez, Apio Quijano y Emilio Osorio.

Cabe señalar que las tres primeras participantes eliminadas del programa de TelevisaUnivision fueron Marie Claire, quien se despidió después de ocho días de convivencia; Sofía Rivera Torres, que abandonó el reality después de 15 días; y Ferka Quiroz, quien estuvo en el programa durante 21 días.

¿Por qué Jorge Losa podrá salvar a los nominados?

Teniendo en cuenta que Jorge Losa, del Team Cielo, es el líder de la cuarta semana en “La Casa de los Famosos México”, podría parecer lógico que optara por salvar a un miembro de su propio equipo. Sin embargo, en esta etapa del juego, no se puede asegurar nada. Aunque haya elegido llevar a Poncho de Nigris, del Team Infierno, a la suite, no sería sorprendente que, en caso de que él u otros integrantes de su equipo sean nominados, Jorge decida rescatarlos. Esto dependerá de quiénes de su equipo estén en riesgo de ser expulsados. Por ejemplo, si Bárbara Torres está en la lista de nominados, es probable que no reciba su apoyo.

Al final, la decisión estará en manos de Jorge y dependerá de cómo planifique sus estrategias, considerando que tres personas de su equipo ya han abandonado la casa. ¿Quién será el siguiente en partir?

¿Quién fue el tercer eliminado de ‘La Casa de los Famosos’?

En la tercera semana de eliminación, que tuvo lugar el domingo 25 de junio, la concursante Ferka Quiroz fue eliminada de La Casa de los Famosos. En las redes sociales, la participante no fue bien recibida y fue expulsada del programa. Cabe recordar que cada jornada de sentencia se revelan los miércoles, donde se anuncian los cuatro nominados.

El día más importante para votar es el jueves, ya que es cuando se debe salvar obligatoriamente a uno de los cuatro nominados. Además, el día domingo se llevan a cabo votaciones en vivo durante la jornada de eliminación.

¿Cómo salvar a tu participante favorito en La Casa de los Famosos México 2023?

Debes ingresar a la web oficial de La Casa de los Famosos México 2023: http://lacasadelosfamososmexico.tv La alternativa es que puedes hacerlo escaneando el código QR que aparece en las transmisiones de las galas. Cabe destacar que las votaciones se deben realizar dentro del lapso de tiempo que dura el programa, tanto en la web como mediante el QR. Haz clic en “votaciones” en la página oficial del programa. Elige a tu participante que deseas nominar o salvar los días miércoles o domingos. Clic en “enviar” para que tu voto sea válido.

¿A qué hora y en qué canal ver La Casa de los Famosos 2023?

Las galas de nominación son los días miércoles a las 22:00 horas vía Canal 5.

Mientras que los domingos son las galas, donde se conocerá al eliminado de cada semana, a las 20:30 horas, en el canal de Las Estrellas.

Los demás programas (lunes-martes-jueves-viernes) son emitidos a las 22:00 horas vía Canal 5.