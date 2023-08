Maribel Guardia ha sufrido muchísimo con el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, a quien amó con toda su alma. Él fue el único hijo que trajo al mundo, pese a que antes ya había decidido que no quería tener descendencia.

El pasado 9 de abril, en Ciudad de México, el cantante Julián Figueroa —fruto de su amor con Joan Sebastian— perdió la vida a causa de un fulminante infarto al corazón, desatando la tristeza en Maribel, así como en la familia que ya había formado el joven.

Desde entonces, la experimentada actriz ha tenido que convertir su pena en fuerzas para seguir adelante y así lo ha hecho, por más que haya ocasiones en las que el dolor quiera volver a afectarla.

Ella misma lo ha revelado en un reciente encuentro con los medios de comunicación, en el que se ha animado a hablar sobre su primogénito y de que, en el pasado, ella no tenía planeado tener hijos.

Julián Figueroa fue el único hijo de Maribel Guardia (Foto: Maribel Guardia / instagram)

¿POR QUÉ MARIBEL NO QUERÍA TENER HIJOS?

De acuerdo a lo que ella misma ha mencionado, estaba decidida a no tener hijos, pero esto cambió cuando tuvo una relación con el desaparecido cantautor Joan Sebastian, quien la convenció de formar una familia.

Si bien la mayoría de personas sueñan con tener un bebé en algún momento, Maribel Guardia no formaba parte de ese grupo por temor a que ese hijo se quedara huérfano, así como a ella le sucedió cuando era chica.

“Yo nunca quise tener hijos y no quería porque yo me quedé huérfana a los 9 años. Para mí, fue muy doloroso quedarme huérfana, entonces yo decía, ‘si tengo un hijo, me voy a morir y lo voy a dejar solo’, y no quería eso”, dijo la mexicana.

¿QUÉ ES LO MÁS DOLOROSO PARA MARIBEL GUARDIA?

Desde que su hijo perdió la vida solo han pasado algunos meses, así que el recuerdo y el dolor se mantiene latente en la actriz, aunque ella misma asegura que debe mostrarse fuerte y seguir adelante por el bienestar de su familia.

Sin embargo, reconoció que hay algunos momentos en los que su pena es más grande que en otras circunstancias y esto sucede cuando se tratan de fechas importantes relacionadas con el fallecimiento de su hijo Julián.

“Cada vez que es un aniversario luctuoso, me hundo, me cuesta mucho, pero tengo que continuar haciéndole honor a la vida de mi hijo, tengo que continuar porque tengo un nieto, un esposo, una nuera, porque tengo que levantarme y continuar porque sé que es lo que a Julián le hubiera gustado”, comentó.