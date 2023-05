Tras haber estado al frente de “Miembros al aire”, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin quedó fuera del programa que fundó hace 13 años. Una noticia que no sólo sorprendió a sus miles de seguidores, sino al mismo copresentador del exitoso formato; motivo por el cual, te contamos cuáles fueron las razones para retirarlo.

Con su despido, ahora quedaron en la conducción José Eduardo Derbez, Paul Stanley y Raúl ‘El negro’ Araiza, quienes deberán continuar entreteniendo al público hablando sobre diversos temas que les interesa a las mujeres, pero bridándoles consejos desde el punto de vista masculino.

La noticia no solamente sorprendió a sus seguidores, también al mismo conductor (Foto: Jorge ‘El Burro’ Van Rankin / Twitter)

¿POR QUÉ DESPIDIERON A JORGE ‘EL BURRO’ VAN RANKIN DE “MIEMBROS AL AIRE”?

A través de sus redes sociales, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin mostró su incomodidad por su despido de “Miembros al aire”, el cual calificó de “lo peor”; por lo que, fiel a su estilo, no dudó en señalar todo lo que sentía a sus seguidores y detalló cómo le dieron la inesperada noticia.

“La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años”, empezó a contar.

Las razones de su despido . Lo que más causó su enojo es porque no le dieron una razón clara. “Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin yolanda marica’. No lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben”, sentenció el 1 de mayo de 2023, justo en el Día del Trabajador.

Su esposa Magda Bleizeffer le dio todo su respaldo y lanzó un poderoso mensaje: “Vendrán cosas mejores, lo sabes. Esas personas que no dan la cara y se andan con rodeos”.

Las muestras de apoyo llegaron de inmediato (Foto: Jorge ‘El Burro’ Van Rankin / Twitter)

¿POR QUÉ SEGUIRÁ APARECIENDO EN “MIEMBROS AL AIRE” SI YA HABÍA SIDO DESPEDIDO?

Si bien, Van Rankin se despidió el 1 de mayo de los seguidores de “Miembros al aire”, indicó que aparecerá en unos capítulos más en el formato como co-conductor. ¿A qué se debe esto? Resulta que el programa al ser grabado, y como su despido fue inesperado, se tenía un respaldo de dos emisiones con él.

“Estaré uno o dos capítulos que ya grabé, y ya después cualquier queja con Damián Villar y con los de Unicable, pero ya no estaré más por una decisión que ni yo sé”, reiteró.

JORGE ‘EL BURRO’ VAN RANKIN TUVO UNA POLÉMICA CON TELEVISA

En enero de 2023, Van Rankin explotó contra Sky, sistema de cable de Televisa, por perderse el América vs Querétaro. En aquella ocasión, el locutor de radio no dudó en escribir un tuit muy polémico.

“Una vez más: para qué carajos quiero @skymexico si no se puede ver el fútbol. ¡Qué encabronado estoy!”, escribió.

El polémico tuit que publicó contra el sistema de cable de Televisa (Foto: Jorge ‘El Burro’ Van Rankin / Twitter)

SUS SEGUIDORES LAMENTAN SU DESPIDO

Luego de dar a conocer su sorpresivo despido, ‘El Burro’ Van Rankin recibió el respaldo y cariño de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y los mejores deseos en las cosas que emprenda.

“Miembros al aire eras tú ¡Los demás de puro relleno!”, “La idea que surgió gracias a ti y Roberto Palazuelos después de Big Brother VIP. Un grave error”, “Todo cambio es bueno y si actuaron así no debe importarte, tu eres excelente. Dios no te quita, Dios te protege”, “Tu solo nombre vende y donde quiera vas a ser muy buen trabajo. Son años de trayectoria a veces así tienen que pasar porque vienen cosas mejores”, fueron algunos de los comentarios.