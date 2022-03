Los Premios Oscar presentarán su edición N°94 en la ciudad de Los Ángeles el próximo 27 de marzo de 2022. No queda nada para saber quiénes serán las ganadores de los premios en este año. La ceremonia se realizará en el Dolby Theatre de Hollywood. desde las 7:00 p.m. Este año no habrá cambios a diferencia del 2021 donde se tuvo que modificar de febrero a abril por las restricciones de aforo de pandemia. Todos los detalles en la siguiente nota.

La gala, organizada por la Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reconocerá, en 23 categorías, los méritos de las películas estrenadas entre marzo y diciembre del año pasado. La ceremonia estará producida por Will Packer y dirigida por Glenn Weiss, todo un veterano en estas lides, puesto que será la séptima gala en su currículum.

¿Cómo ver los Premios Óscar 2022?

Como en años anteriores, Latinoamérica podrá disfrutar de la transmisión de la ceremonia a través de TNT. Hasta el momento, no existe un anuncio oficial por parte de la Academia sobre la existencia de algún host del evento. Recordemos que en la premiación de 2021, no existió ninguna figura de anfitrión, únicamente comenzó con la apertura de la ceremonia con la ganadora al Oscar, Regina King.

¿Qué novedades tiene la ceremonia de los Oscar 2022?

Al parecer, la ceremonia de 2022 se realizará en vivo, con el regreso del Red Carpet antes del evento, pero manteniendo todos los cuidados esenciales por temas de salud.

Nada se ha confirmado todavía, pero se dice que nuevamente se llevará a cabo sin un presentador, utilizando el mismo formato del año anterior, donde los actores simplemente aparecían en el escenario y anunciaban a los ganadores en cada categoría.

Se espera también que se realicen algunas presentaciones en vivo de las canciones nominadas y el tradicional In Memoriam, donde se recuerdan a todos los actores, productores, guionistas y miembros de la industria que murieron durante el año. Podríamos ver a Billie Eilish interpretando su canción para No Time To Die y a Sebastián Yatra presentando la canción del soundtrack de la película Encanto, que podría estar nominada como Mejor Película Animada.

¿Qué películas pueden entrar como opción para los Premios Oscar 2022?

Así como en 2021, los cines han vuelto a tener actividad relativamente normal para poder cambiar las normas que rigieron desde el año pasado y permitir la nominación de una película nominada. Los estrenos que han llegado directamente a lo largo del año a cualquier plataforma de streaming pueden optar a las categorías al igual que aquellos que han pasado por los cines. Lo único que cambia es la ventana de elegibilidad.

El pasado año, de manera excepcional, se permitió votar lanzamientos que habían visto la luz hasta finales de febrero. Este año, sin embargo, la fecha límite vuelve a ser el 31 de diciembre. Desde 2021, la Academia de Hollywood impone unos nuevos formatos de inclusión estándar en un proceso que tardará algunos años en culminarse. Con él se pretende asegurar una mayor diversidad en las nominaciones de todos los campos cinematográficos.