“La Casa de los Famosos México” recién se estrenó el domingo 4 de junio de 2023 en Las Estrellas, pero los famosos que ingresaron al reality show ya han dado mucho de qué hablar. Algunos concursantes han revelado algunos secretos íntimos, como Apio Quijano, integrante de “Kabah”, quien por primera vez habló abiertamente sobre su orientación sexual.

Los participantes de “La Casa de los Famosos México” serán vigilados por cámaras y micrófonos los siete días de la semana y las 24 horas del día. Los famosos convivirán bajo un mismo techo y estarán totalmente aisladas del mundo exterior. Y el público podrá ser testigo en tiempo real de todo lo que ocurre dentro de la casa.

En esta edición, “La Casa de los Famosos México” le abrió las puertas a varios rostros conocidos del espectáculo: Sergio Mayer, Emilio Osorio, Paul Stanley, Raquel Bigorra, Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Jorge Losa, Bárbara Torres, Apio Quijano, Ferka, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella y Marie Claire Harp. Ellos ya se han ido conociendo y han hecho grandes revelaciones. ¿Qué dijo el integrante de “Kabah”? Aquí te lo contamos.

Apio Quijano es originario de la Ciudad de México (Foto: Apio Quijano/ Instagram)

LAS CONFESIONES DE APIO QUIJANO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO” SOBRE SUS PREFERENCIAS SEXUALES

Durante una conversación íntima con Raquel Bigorra, Apio Quijano habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales. Sus confesiones tuvieron eco dentro de “La Casa de los Famosos México” con el resto de sus compañeros.

Cabe señalar que es la primera vez que el integrante de “Kabah” habla sobre este tema tan personal, ya que antes no había hecho ninguna declaración con medios de comunicación. Sin embargo, esta vez no se guardó nada y entró en detalles.

“A mí las mujeres y los hombres me gustan. Tener sexo con los dos me gusta”, confesó Apio Quijano. Tras este comentario, sus compañeros de “La Casa de los Famosos México” comenzaron a cuestionarlo.

Si por algo es reconocido Apio Quijano es por pertenecer a Kabah, un grupo musical noventero (Foto: Apio Quijano/ Instagram)

“¿A quién has amado más: a más hombres o a más mujeres?”, le preguntó Paul Stanley, a lo que el artista mexicano respondió: “He amado de la misma manera”.

“¿En qué momento supiste que eras bisexual?”, le consultó Sergio Mayer. Luego, Apio Quijano empezó a explicarl cómo descubrió sus preferencias sexuales y posteriormente a aceptarlas.

“Yo tuve muchas novias, tuve sexo con muchas mujeres y yo dije tengo una energía muy femenina pero me gustan las mujeres y como hay muchos hombres straight muy femeninos… y yo dije no, yo quiero un hijo, no sé qué”, respondió.

“Yo anduve con María José un buen rato… Como que tienes mucha idea de cuál es tu camino que debe de ser y que dices me gusta ese camino, pero de pronto descubres otros caminos”, contó Apio y agregó: “No me gusta solo el chocolate, me gusta también el helado de fresa”.

¿CÓMO VER “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

“La Casa de los Famosos México” puede ser vista las 24 horas, durante los siete días de la semana, a través de la plataforma de streaming ViX y en la página web de Las Estrellas. Las galas de nominación de los miércoles tienen el horario de las 22:00 horas en el Canal 5. Mientras que, durante los domingos, se emite a las 20:30 horas por Las Estrellas.