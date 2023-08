“La Casa de los Famosos México” determinó la salida de Emilio Osorio el viernes 11 de agosto, a solo unos días de la ansiada final. El joven mexicano se convirtió en el quinto finalista y, al dejar el programa, deberá resolver un gran misterio que sonó alrededor suyo en las últimas semanas.

Se trata del actual estado sentimental del joven, quien se presumía que seguía en una relación con Karol Sevilla. Y es que en su estancia en el reality show no comentó nada al respecto hasta la recta final, cuando, sin mencionar nombre, aseguró que no sabía si seguía en un noviazgo o quizá sí, pues la situación era complicada, pero lo que sí hizo fue hablar muy bien de ella.

Desde entonces, todos los televidentes del programa de Televisa se interesaron en saber si ambos famosos seguían siendo novios o no, pues en el pasado eran una de las parejas más consolidadas de la farándula mexicana hasta que, de un momento a otro, dejó de vérseles juntos en apariciones públicas y hasta en redes sociales.

¿EMILIO OSORIO ESTÁ SOLTERO?

En la postgala del viernes 11 de agosto, a través de la señal de VIX, los conductores del programa tuvieron una amena entrevista con Emilio Osorio y le hicieron muchas preguntas, pero la que más atención provocó fue cuando le interrogaron acerca de su relación amorosa, a lo que él respondió de una manera un poco dudosa.

Según sus palabras, ni él sabe cuál es su situación, pero seguramente lo averiguará en los próximos días pues, aparentemente, antes de ingresar al programa, los dos se habrían dado un tiempo. Lo que sí hizo fue hablar muy bien de esa persona y reprochar un poco la fama que se ha ganado su familia a lo largo de los años.

“¿Soy soltero o todavía no? Te voy a decir una cosa: mi familia es bien polémica y evidentemente ser polémico no es malo, es un riesgo, pero tiene sus beneficios. Ella no es nada polémica, es una personita que es lo que es gracias a talento y mucho esfuerzo. Yo decía ‘Que pase lo que Dios quiera’, pero el hecho que la quiero y respeto, que cada vez hablo de ella lo hablo con ese amor y respeto. Seamos o no seamos, eso es punto y aparte, lo importante es nombrar la persona que es ella. Seamos o no, ya pasado mañana les diré qué onda”, fueron sus palabras.

LA REACCIÓN DE KAROL SEVILLA A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Durante los más de dos meses que Emilio Osorio estuvo en “La Casa de los Famosos México”, Karol Sevilla no se pronunció al respecto, ni en sus redes sociales y se enfocó, básicamente, en seguir con su carrera de cantante, lo cual generó cierta polémica, pues los fans querían saber si ese amor continuaba o quizá no.

De ella se sabe que se encuentra en Perú por temas laborales. Casualmente, en el país sudamericano, la artista tuvo una entrevista con el programa “El reventonazo de la Chola” y allí aseguró estar soltera, provocando el asombro de los fans de esta pareja. Sin embargo, como dijo Emilio Osorio, será cuestión de saber qué sucede en unos días.