¡La bomba del día ha estallado! Peso Pluma y Nicki Nicole han finalizado su relación, luego de que la cantante argentina lanzara un comunicado en sus redes sociales tras el escándalo del mexicano, quien durante el Super Bowl se lució en Las Vegas, de la mano y con una actitud bastante cariñosa, junto a otra mujer. Nicki ha eliminado todas sus fotos junto a Peso Pluma de sus redes sociales y tal parece que no hay marcha atrás con su decisión. Aquí te contamos todo lo que ha pasado entre ambos y qué fue lo que llevó al final de esta breve relación amorosa.

¿Qué pasó con Peso Pluma y Nicki Nicole?

La bomba de este 13 de febrero ha sido el fin de la relación de Peso Pluma con Nicki Nicole. Todo surgió a raíz de un video publicado en TikTok, que rápidamente se hizo viral: el cantante, dentro de un casino, se lucía de la mano con una mujer desconocida y lucían muy cariñosos y bastante juntos. Esto despertó la alarma de todos, pues hasta hace algunos días era con Nicki Nicole, cantante argentina, con la que se lucían felices en la entrega de los Grammys 2024.

Esto ocurrió el domingo pasado, cuando en Las Vegas se festejó la edición 58 del Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. Luego de que este video se hiciera viral, la primera reacción de Nicki Nicole no se hizo esperar y borró las fotos que tenía junto a Hassan Emilio Kabande, que es el nombre real del cantante Peso Pluma. Hoy, martes 13 de febrero, ella decidió mandar un comunicado al respecto.

Nicki Nicole ha subido una historia diciendo que también se ha enterado de que Peso Pluma le ha sido infiel por el video que se ha hecho viral pic.twitter.com/PhPx3R9HYj — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2024

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre el video de Peso Pluma con otra mujer?

La cantante no tardó en reaccionar y publicó un mensaje totalmente contundente respecto al futuro de su relación con Peso Pluma, la cual no va más luego de este video que se viralizó rápidamente por toda las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Nicki Nicole dijo lo siguiente: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, comunicó la cantante argentina sobre el fin de su relación con Peso Pluma.

El comunicado de Nicki Nicole con el que confirma la infidelidad de Peso Pluma y el final de su relación (Foto: Nicki Nicole)

¿Qué ha dicho Peso Pluma sobre el video?

De momento, Peso Pluma no ha publicado ningún mensaje al respecto. Nicki Nicole ha borrado de sus redes sociales todas las fotos que tenía con el cantante mexicano, pero él aún las mantiene. ¿Será que acaso buscará recuperar su relación? Solo queda esperar el transcurso del día para ver qué es lo que puede suceder con Peso Pluma y Nicki Nicole, una relación que duró algunos pocos meses y que era propagada por todas las redes sociales.

El último evento al que ambos asistieron juntos fueron los Premios Grammy 2024 hace unos pocos días. Este video de Peso Pluma ha sido de este fin de semana en los Estados Unidos, con una mujer de la cual aún se desconoce.

