Su voz no solo ha sonado en la versión de Telemundo de La Casa de los Famosos, sino también ahora en la versión 2023 de México que es todo un éxito por la señal de Televisa y viene siendo el programa más sintonizado de la TV abierta en el país azteca. Nos referimos a “La Jefa”, quien ya se ha hecho sonar entre los televidentes y muchos de ellos se preguntan quién es la voz que suena de fondo.

¿Quién es la voz de La Casa de los Famosos México 2023?

Su nombre es Jessica Ortíz, locutora y actriz de doblaje mexicana, quien es la famosa ‘jefa’ de La Casa de los Famosos de Telemundo, persona que a diario se comunica con los participantes del exitoso programa de reality show, que viene siendo la sensación en México y de lo más visto a diario en el país. Ella comunica a los participantes algunas indicaciones importantes que se dan durante el programa en vivo y es responsable de hacer respetar las reglas del concurso.

¿Qué series ha doblado Jessica Ortíz antes de ser ‘La Jefa’?

Jessica Ortíz ha tenido la oportunidad de doblar a lo largo de su existosa carrera muchas series y una de las que más destaca es New Girl. “Porque soy Deschanel (la protagonista) y ella es muy parecida a mí y el personaje es muy chistoso y además es una chica que habla muy rápido, entonces también me retaba y me gustan mucho como los personajes que me retan”, indicó hace algún tiempo en entrevista con para ADR Networks.

“Es que el doblaje no es cualquier cosa. Uno piensa nada más que es la voz y ya. Necesitas tener un ritmo, es como aprender a manejar, necesitas ir practicando”, añadió en su momento.

¿Cuándo y dónde ver La Casa de los Famosos México 2023?

Las galas de nominación son los días miércoles a las 22:00 horas vía Canal 5.

Las galas de eliminación son los días domingo a las 20:30 horas vía Las Estrellas.

Los demás programas (lunes-martes-jueves-viernes) son emitidos a las 22:00 horas vía Canal 5.