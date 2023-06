Este domingo será un día importante para el Estado de México y Coahuila, ya que los electores se acercarán a las urnas para tomar una decisión para los próximos seis años. Uno de los eventos más relevantes en el país es la elección del Edomex, ya que existen muchos votantes. De acuerdo con el Inegi, de 16.99 millones de habitantes, 12.6 millones estarían en condiciones de votar, según la lista nominal.

En el Estado de México se escogerá a una nueva gobernadora, que será la encargada de sustituir a Alfredo del Mazo Maza. Las dos candidatas restantes, que se enfrentan por el puesto, son Delfina Gómez, de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia en el Edomex’; y Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN y PRD.

Mientras que en Coahuila existen aproximadamente 3.147 millones de pobladores, según el Inegi, pero su lista nominal está conformada por dos millones 335 mil 25 ciudadanos. Los coahuilenses elegirán si votan por Manolo Jiménez Salinas, candidato de la alianza PRI, PAN, PRD; por Armando Guadiana, de Morena; Ricardo Mejía, del PT y Lenin Pérez, de la alianza PVEM y UDC.

Resultados de las Elecciones 2023 en Edomex

Por confirmar...

Resultados de las Elecciones 2023 en Coahuila

Por confirmar...

¿Cómo ubicar tu casilla 2023 para las Elecciones vía INE?

El INE ha habilitado su plataforma que tiene funcionamiento para las 24 horas del día, donde podrás consultar cuál es la ubicación exacta de entre las 24 480 casillas electorales que se instalarán el domingo 4 de junio para las Elecciones en México 2023 en Coahuila y Estado de México. Así es como debes ubicar tu casilla en la plataforma especial del INE:

1. Ingresa a la web oficial del INE para ubicar tu casilla.

2. Elige cuál es tu entidad federativa.

3. Introduce el número de 4 dígitos de la sección electoral a la que perteneces. Revisa la parte inferior de tu credencial.

¿Cuántas casillas estarán habilitadas este domingo?

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), en Edomex se estima colocar 20,433 casillas en las 6,574 secciones electorales de la entidad. De éstas, solo 6,561 serán considerados casillas básicas, 13,085 contiguas, 725 extraordinarias y 62 especiales, donde la ciudadanía en tránsito emite su voto.

En caso no estés cerca de la casilla que te toca, se habilitó 62 casillas especiales en todo el Estado de México. No obstante, en cada una de estas casillas sólo habrán 1,000 boletas para votar, por lo cual se sugiere al electorado que organice sus horarios y acuda a su sección. Toma tus precauciones para que no haya inconvenientes.