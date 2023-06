¿Ya tienes tu boleto para ese día? Si te sientes afortunado esta semana, te invitamos a participar en este evento emocionante. Este martes 27 de junio se llevará a cabo una nueva edición del ‘Gran Sorteo Especial’ de la ‘Lotería Nacional de México’, por lo tanto, es importante que estés atento a los detalles del juego. Consulta los resultados, la hora de inicio y los números ganadores en los siguientes párrafos. No pierdas la oportunidad de convertirte en millonario, así que mantén los dedos cruzados y espera que la suerte esté de tu lado.

La información que te daremos a continuación será de mucha utilidad para todo México, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalle con tus amigos y familiares. Si eres uno de los participantes del ‘Gran Sorteo Especial’ de esta semana y no has visto la lista de ganadores, has llegado al lugar correcto. Lee los detalles.

Gran Sorteo Especial: resultados del 27/06

¿A qué hora se juega el ‘Gran Sorteo Especial’?

El ‘Gran Sorteo Especial′ de la ‘Lotería Nacional de México’ se llevará a cabo este martes 27 de junio a partir de las 16:00 horas en México (5:00 pm - en Perú). Eso sí, te advertimos que los resultados podrían no estar listos para ese entonces, por lo que se pide mucha paciencia a cada uno de los participantes.

Esta semana tenemos más de 200 MILLONES DE PESOS repartidos en nuestros diferentes sorteo, #GranSorteoEspecial No. 275, #SorteoSuperior No. 2769 y #SorteoZodiaco No. 1619 🤩

¿Cómo participar en el ‘Gran Sorteo Especial’?

¡Entre más cachitos compres, más posibilidades tienes de ganar! Si lo que quieres es probar tu suerte jugando en el ‘Gran Sorteo Especial’, te contamos que lo puedes hacer comprando un cachito de la lotería que tiene un valor de $100 pesos mexicanos. Recuerda, cada boleto tiene un número único que va del 0000000 al 2,999,999.

Gran Sorteo Especial: ¿cuáles son los premios?

Premios en especie...

Lote en calle Hodrante Unidad 21, Lote 2, 3, y 4 Manzana 23, Condominio Privada del Mar Fraccionamiento Desarrollo Turístico, Puerto Salina, C.P. 22765, Ensenada Baja California | Valor total : $8,358,547.00.

: $8,358,547.00. Casa habitación en Calle Navarrete Lote 85, Fraccionamientos la Rioja Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45645 | Valor total : $7,930,259.00.

: $7,930,259.00. Departamento 202, en Calle Anaxágoras No. 1028, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Alcaldía Benito Juarez, CDMX | Valor total : $4,302,597.50.

: $4,302,597.50. Departamento 309, en Avenida Universidad No. 2042, Edificio 3, Colonia Copilco Universidad, C.P. 04350, Alcaldía Coyoacán, CDMX | Valor total : $4,142,826.00.

: $4,142,826.00. Departamento 301, en Insurgentes Sur No. 3695, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, CDMX | Valor total : $3,323,773.00.

: $3,323,773.00. Casa en Calle Huerta Norte 436, Colonia Huerta de Peña en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45599 | Valor total : $2,707,870.00.

: $2,707,870.00. Terreno Urbano, identificado como Unidad 3C, condominio privada del mar, lotes 2, 3 y 4, manzana 23, ubicado en el Fraccionamiento sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado desarrollo turístico Puerto Salina, Ensenada, Baja California, 5. C.P. 22765 | Valor total : $1,865,514.50.

: $1,865,514.50. Lote en privada del mar Unidad 3A Lote 2,3 y 4, Manzana 23, del fraccionamiento Desarrollo Turístico Puerto Salina, C.P. 22765, Ensenada Baja California | Valor total : $1,718,290.50.

: $1,718,290.50. Departamento 9A-202 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total : $1,245,190.00.

: $1,245,190.00. Departamento 9A-402 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total : $1,245,190.00.

: $1,245,190.00. Departamento 7A-301 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total : $1,227,265.00.

: $1,227,265.00. Departamento 7A-302 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total : $1,224,875.00.

: $1,224,875.00. Departamento 7A-402 en el CIP Bahías de Huatulco, Oaxaca, Sector “I”, M-2, Lote 5, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca | Valor total: $1,224,875.00.

Premios en efectivo...

1 premio de $15,000,000.00 ( Premio mayor ).

). 1 premio de $10,000,000.00.

1 premio de $5,000,000.00.

1 premio de $3,000,000.00.

5 premios de $2,000,000.00 cada uno.

10 premios de $1,000,000.00 cada uno.

10 premios de $500,000.00 cada uno.

10 premios de $250,000.00 cada uno.

200 premios de 10,000 cada uno para los números contenidos en la centena anterior y posterior del premio principal.

299,999 reintegros (Billetes cuya última cifra sea igual a la última cifra del premio mayor).

¿Qué hacer si ganas el ‘Gran Sorteo Especial’?

De acuerdo a la normativa mexicana, quien gane un premio de la Lotería Nacional o de los sorteos de Pronósticos, entre los que figura el ‘Sorteo Mayor’, tendrá un lapso de hasta 60 días para reclamar su premio. Asimismo, es importante saber que el ganador no recibirá la suma de dinero completa debido a que las autoridades tributarias le descontarán una parte del monto por ley.