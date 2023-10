Este domingo 15 de octubre, se realizará una nueva edición del prestigioso Sorteo Especial N°279, un evento mensual organizado por la Lotería Nacional de México. En este sorteo, se otorgará un premio mayor de hasta 27 millones de pesos, junto con un total de casi 81 millones de pesos en premios. Si deseas conocer los números ganadores, te sugerimos seguir la transmisión en vivo de los resultados completos aquí. ¡No te lo puedes perder!

La información que compartiremos a continuación será de gran relevancia para todo México, por lo que te instamos a tomar nota y compartir todos los pormenores con tus amigos y familiares. Si eres uno de los participantes del ‘Sorteo Especial’ de esta semana y aún no has tenido acceso a la lista de ganadores, has llegado al sitio adecuado. Encuentra los detalles aquí.

Resultados del Sorteo Especial 15/10

Por confirmar...

¿A qué hora se juega el ‘Sorteo Especial’?

El ‘Sorteo Especial’ en homenaje al ‘Aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción’, como en otras ocasiones, se llevará acabo este domingo 16 de julio a las 8:00 de la noche (hora local - 9 pm en Perú/Colombia). No obstante, los resultados podrían no estar listos para ese entonces, por lo que se pide la paciencia de los participantes.

Lotería Nacional: ¿qué es el ‘Sorteo Especial’?

El ‘Sorteo Especial’ se celebra una vez al mes en México y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000. En esta misma línea, se lleva a cabo en 2 series y ofrece un total de 80 millones 683 mil 600 pesos repartidos hasta en 12,896 premios.

¿Cómo participar en el ‘Sorteo Especial’?

Si lo que quieres es probar tu suerte jugando en el ‘Sorteo Especial’, te contamos que lo puedes hacer comprando un cachito de la lotería que tiene un valor de 60 pesos. Asimismo, si te la quieres jugar por una serie completa (20 cachitos), esta cuesta 1 mil 200 pesos.

¡Importante! El premio a recibir en el ‘Sorteo Especial’ dependerá de cual de los dos tipos de boletos compraste.

¿Qué hacer si ganas el ‘Sorteo Especial’?

De acuerdo a la normativa mexicana, quien gane un premio de la Lotería Nacional o de los sorteos de Pronósticos, entre los que figura el ‘Sorteo Mayor’, tendrá un lapso de hasta 60 días para reclamar su premio. Asimismo, es importante saber que el ganador no recibirá la suma de dinero completa debido a que las autoridades tributarias le descontarán una parte del monto por ley.





