Presta atención a la siguiente información. Los simulacros de sismos deben ser considerados como parte fundamental para nuestro aprendizaje, los cuales ayudarán a enfrentarnos a los temblores que se viven tanto en la CDMX como en los demás estados de la República. Por ello, en Depor te contaremos todo acerca de este nuevo simulacro, que se llevará a cabo este 19 de septiembre.

En el año 2017, justo después de que se realizó el simulacro nacional y todos volvieran a sus actividades cotidianas, México vivió a la 1:14 p.m. (hora local) un terremoto de magnitud 7,1. El epicentro fue en el límite de los Estados de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México.

En base a esto, se ha recordado la importancia de todos los simulacros, por lo que no deberán ser tomados a la ligera y seguir las recomendaciones, con la finalidad de evitar desastres y reaccionar rápidamente ante una emergencia.

¿Qué estados de México participarán en el simulacro de sismo?

El Segundo Simulacro Nacional iniciará a las 11:30 a.m. (hora local), y tiene como objetivo “diseñar rutas de evacuación y elegir un punto de reunión en caso de emergencia”.

En total, serán 24 estados de la República Mexicana los que tomarán lugar en el segundo simulacro nacional:

Baja California Norte

Baja California Sur

Campeche

Ciudad de México

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Cabe resaltar que la alarma sísmica solo sonará en ocho estados: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

¿Cómo registrarse para el segundo simulacro nacional?

Para poder formar parte del segundo simulacro nacional, deberás ingresar a la siguiente página web: http://www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021/. Recuerda que deberás inscribirte a más tardar el 18 de septiembre.

Paso a seguir antes, durante y después del segundo simulacro nacional

Es necesario saber lo que deberás hacer antes del simulacro. En primer lugar, deberás idear tu ruta de salida y tener a la mano tus cosas más importantes, ya sean papeles, identificaciones e incluso tu mascota.

Ya iniciado el simulacro, tendrás que mantener la calma, no correr, no empujar y no gritar, tal como lo enseñan en las escuelas. Deberás hacer caso a todas las indicaciones.

Una vez concluido, tendrás que esperar a que el personal o alguno de los miembros de tu familia inspecciones tu hogar en buscar de grietas o de algo que pueda poner en riesgo sus vidas. Eso sí, recuerda guardar la sana distancia, salir con cubrebocas y careta, para estar mucho más protegidos.