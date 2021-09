Un sismo de 7.1 grados de magnitud se registró este martes 07 de setiembre en México. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el suroeste de Acapulco, Guerrero. Es así que autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones para mantenerse alertas sobre las réplicas. Los usuarios publicaron videos de lo sucedidos en redes sociales para también reportar los daños causados en los lugares donde se hizo sentir con mayor intensidad como: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Puebla.

¿Qué daños causó el sismo en México?

La aplicación de SkyAlert ha informado que hasta esta mañana se han registrado poco más de 160 réplicas del sismo de 7.1 grados con epicentro en Guerrero. Se esperan “muchas más” en las próximas horas, por lo que se recomienda estar atentos.

Video desde un edificio en zona centro de CDMX durante este fuerte sismo. #TerremotoAcapulco pic.twitter.com/dOupImpQJF — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 8, 2021

Buenos días a todos. Se han registrado poco más de 160 réplicas del #TerremotoAcapulco hasta el momento, y se esperan muchas más. En la App, los datos son personalizados para cada usuario como: Intensidad local (cómo lo vas a sentir en tu localidad) y el tiempo estimado de arribo — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 8, 2021

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaro en horas de la mañana: “Afortunadamente no hay daños mayores. Hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida en Guerrero. Acabo de hablar de nuevo con el Gobernador de Guerrero, el informe es que solo se padecieron derrumbes, no hay interrupción en las carreteras, se está transitando. Sí se tuvo que suspender el tráfico aéreo para Acapulco, no hay ningún indicio de incremento en marea en las costas de Guerrero”.

En redes sociales continúan saliendo a la luz videos relacionados con el sismo de anoche. Así lucía la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco, minutos después del sismo de 7.1 grados.

Así la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco, anoche durante el sismo. pic.twitter.com/fZrDp4waIF — AnthonyC6 (@MAnthon74273217) September 8, 2021

Asi reportan los daños en la Torre de Control de Acapulco Gro. (ACA/MMAA) tras el #sismo 7.1 grados de esta noche. pic.twitter.com/k7hePKj2mC — Aviation Mex (@Aviationmex) September 8, 2021

Daño estructural en edificios

Personal de Protección Civil de Guerrero evalúa los inmuebles afectados por el sismo de anoche. En Chilpancingo se reportan tres edificaciones de la zona habitacional del INFONAVIT con alto daño estructural, por lo que no pueden ser habitados. Las personas ya han sido desalojadas.

⚠️SPCGRO INFORMA⚠️

En #Acapulco continua el retiro de rocas en la avenida Escénica, cerca de la entrada de Cumbres de Llano Largo, donde se registró un derrumbe a causa del #sismo de ayer martes. pic.twitter.com/ccORBN90y8 — ProtecciónCivil-Gro. (@PC_Guerrero) September 8, 2021

Réplicas se mantienen en la ciudad

Hasta las 11 horas del miércoles 08 de setiembre, ya son 210 réplicas del sismo de magnitud 7.1 ocurrido en Guerrero. Por ahora, la más grande es de 5.2 de magnitud.

⚠️ #Atención ⚠️

Hasta las 11:00 de la mañana, @SismologicoMX reporta 210 réplicas del #sismo de Magnitud 7.1 ocurrido la noche de ayer en #Guerrero, la más grande de sigue siendo la ocurrida de magnitud 5.2. — ProtecciónCivil-Gro. (@PC_Guerrero) September 8, 2021

¿Cómo reportar daños causados en edificaciones?

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que la ciudad presenta saldo blanco afortunadamente, pero hay personas que presentaron crisis nerviosas. Además, indicó que cualquier irregularidad en sus viviendas las pueden reportar llamando al 911.

Número de emergencias ante casos de Sismo

El principal número de emergencias que esta habilitado en todo el territorio nacional es el 911, el cual cubre emergencias médicas, de seguridad, protección civil, y servicios públicos. En cada estado del territorio nacional Protección Civil habilitó números de emergencia en caso de requerirlo, tras el sismo de 7.1 te compartimos la siguiente información.

Guerrero

Servicio de Emergencias: 911

Protección Civil 072

CFE: 071

Asistencia al turista: 744- 484- 9800

Puebla

Bomberos: 222- 245- 7392

Cruz Roja Mexicana: 065

Emergencias (bomberos, cruz roja, policía y protección civil): 066

Protección Civil: 222- 246- 2750

Rescate y primeros auxilios: 222- 222- 2130

Hidalgo

Emergencias: 075

Emergencias (Pachuca): 7105952

Oaxaca

Auxilio turístico: 078, 01 (951) 516 9597

Bomberos: 01 (951) 506 0248

Cruz Roja Mexicana: 065 (951) 516 4455

Protección Civil: 01 (591) 518 7870

Aplicativos para descargar como alertas de sismo

En una ciudad propensa a sismos, es de importancia estar alertas. La facilidad de tener un smartphone cerca implica estar pendiente de las nuevas actualizaciones o notificaciones. Por esta razón, te dejamos algunos aplicativos para descargar en tu celular, sea Android o iOS, para estar alerta de lo que sucede en cada lugar.

Sky Alert

Sismo Detector

My Shake (solo Android)

911 CDMX

Earthquake (solo iOS)

