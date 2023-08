Astrónomos y amantes de los fenómenos que ocurren en el cielo podrán presenciar algo que no ha sucedido en años: la segunda Superluna Azul que se realizará e n la noche del miércoles 30 de agosto en algunos países y en la madrugada del jueves 31 en otros. Sin duda, es un evento especial porque dos rasgos lunares coincidirán: una superluna, que ocurre cuando la luna parece más grande de lo habitual, y una luna azul, o la segunda luna llena en un mes. La NASA indica que este fenómeno ocurre una vez cada dos o tres años en promedio. ¿Qué es, cuándo, dónde y a qué hora puedo verlo? Aquí, te brindamos información completa y seguiremos la cobertura en directo.

Los amantes de la astronomía pueden experimentar las superlunas porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto. Como resultado, la distancia entre nosotros y la Luna varía a medida que gira alrededor de nuestro planeta. Aproximadamente tres o cuatro veces al año, la luna llena ocurre mientras la luna está en su punto más cercano a la Tierra, llamado perigeo. Estas superlunas parecen un 7 por ciento más grandes que la luna llena promedio y un 14 por ciento más grandes que una luna llena en su punto más distante de la Tierra, o el apogeo.

Si bien la Superluna Azul del miércoles parecerá grande, aquellos que esperan verla brillar con un color inusual se sentirán decepcionados. Durante una “luna azul”, la superficie lunar no cambiará su tono, pero los espectadores aún pueden apreciar su rareza. La última luna azul ocurrió en agosto de 2021 y, después de la de este mes, no volverá a aparecer una luna azul hasta mayo de 2026.

¿Cómo ver y cuándo se realizará la Superluna Azul?

La Superluna Azul llegará a su apogeo en la noche del miércoles 30 de agosto, aunque en algunos países se podrá ver en la madrigada del jueves 31 de agosto, como en España. Cabe destacar que, de forma opuesta a las ‘superlunas’ como la de Esturión, también existen las ‘minilunas’: aquellas que coinciden con el apogeo, el punto más lejano de la órbita del satélite alrededor de la Tierra. De esta manera, te mostramos una lista de países y horarios referenciales para que puedas ser parte del fenómeno lunar.

PAÍSES HORARIOS España sobre las 3:30 de la madrugada del 31 de agosto México sobre las 19:30 de la tarde del 30 de agosto Argentina sobre las 22:30 de la noche del 30 de agosto Colombia sobre las 20:30 de la noche del 30 de agosto

¿Qué es una superluna?

La Luna viaja alrededor de nuestro planeta en una órbita elíptica, o un círculo alargado, con la Tierra más cerca de un lado de la elipse. Cada mes, la Luna pasa por el punto más cercano a la Tierra (perigeo) y el punto más alejado de la Tierra (apogeo). Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él al mismo tiempo que está llena, se llama “superluna”. Durante este evento, debido a que la luna llena está un poco más cerca de nosotros de lo habitual , aparece especialmente grande y brillante en el cielo.

Una Luna llena en perigeo (izquierda) parece 30 veces más grande que una Luna llena en apogeo (derecha). (Foto: Pete Lawrence)

Ahora, ¿cómo definimos una superluna azul?

Una luna azul es el término para cuando vemos la luna llena dos veces en un solo mes. El ciclo de la Luna es de 29,5 días, es decir, un poco más corto que la duración promedio de un mes calendario. Con el tiempo, esa brecha da como resultado una luna llena al comienzo de un mes, cuando todavía quedan suficientes días para otro ciclo completo, es decir, una segunda luna llena en el mismo mes. En otras palabras, una luna llena que ocurre el día 1 o 2 de un mes probablemente será seguida por una segunda luna llena el día 30 o 31. Esto sucede cada dos o tres años.

A veces la gente se refiere a dos tipos de lunas azules: mensuales y estacionales. Esta próxima luna es una luna azul mensual. Las lunas azules estacionales ocurren cuando hay cuatro lunas llenas en una sola estación (primavera, verano, otoño e invierno) en lugar de las tres habituales.

¿Las lunas azules y las superlunas siempre ocurren juntas?

No. El término “superluna” se utiliza para describir una luna llena que ocurre aproximadamente un día después del perigeo, por lo que ocurren de tres a cuatro veces al año. Alrededor del 25 por ciento de todas las lunas llenas son superlunas, pero sólo el 3 por ciento de las lunas llenas son lunas azules. El tiempo entre súper lunas azules es bastante irregular (puede durar hasta 20 años), pero en general, el promedio es 10 años. Los próximos fenómenos lunares se producirán en pareja, en enero y marzo de 2037.

Más Superlunas durante el año 2023

Según The Old Farmer’s Almanac, esta no será la última vez que veamos una superluna. Todavía quedan cuatro, una por cada mes que queda este 2023.