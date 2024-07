UNAM: la carrera universitaria a la que ningún aspirante ingresó este año 2024

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una de las universidades más prestigiosas y solicitadas de México, por eso miles de estudiantes postulan con el fin de acceder a una de las vacantes que se ofrecen. No obstante, un suceso particular captó el interés de un usuario del internet, quién luego de investigar, descubrió que una de las carreras no tuvo ni un solo aspirante aceptado.

¿Quién es el usuario de internet que lanzó la noticia?

La persona que realizó el descubrimiento se hace llamar ‘Profe Luis’, quién colgó en Tik Tok un video dónde explicaba que la carrera de “Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento” en el estado de Tlaxcala, no tuvo ningún estudiante seleccionado de los 6 que se presentaron.

¿Cómo llegó a la conclusión que ningún postulante accedió a la carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento?

El ‘Profe Luis’ descargó los puntajes de todos los aspirantes que habían realizado su examen.

“Descargué la información de todos los puntajes de los aspirantes que hicieron examen de admisión a la UNAM para tener un análisis estadístico”, dijo el usuario.

“Resulta que hay una carrera que se imparte únicamente en la unidad de Tlaxcala de la UNAM, esta carrera se llama Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento”, indicó el tiktoker.

¿Cuántos cupos se ofrecieron para la carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento?

Se ofertaron 46 puestos pero sólo postularon7 personas, de las cuales 6 presentaron examen, donde finalmente ninguno fue seleccionado, pese a que se solicitaba un puntaje bajo de 46 aciertos, debido a que la carrera no tiene mucha demanda.

¿Qué significa UNAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia Universidad de México. Es la más grande e importante universidad de México.

¿Por qué la UNAM es gratuita?

Hoy la UNAM es prácticamente gratuita como resultado de los movimientos del Consejo Estudiantil Universitario en 1987 y 1992, así como del Consejo General de Huelga en 1999-2000.

¿Cuánto cuesta cada alumno a la UNAM?

De acuerdo con datos de la Cuenta Anual 2000-2022 y tomando en cuenta el Presupuesto 2023, de la UNAM, cada alumno cuesta entre 61,471 (educación media superior) y 79,046 pesos al año (educación superior).

¿Por qué la UNAM es la mejor universidad?

La UNAM es la mejor universidad de MéxicoEntre los criterios en que la UNAM resalta, se encuentra el renombre de sus académicos, ya que la mayoría de ellos cuenta con estudios de posgrado y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores.

