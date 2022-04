El gobierno de la Ciudad de México informó que debido a la baja significativa de casos y hospitalizaciones por coronavirus en la capital del país, se elimina la recomendación del uso de cubrebocas en espacios abiertos. De esta manera, se autorizó que la mascarilla solo deberá de ser usada en espacios cerrados y esto también dependerá de las restricciones que tome cada local o establecimiento.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina, detalló que la eliminación de la recomendación se determinó tras un acuerdo del Consejo de Salud y explicó que las personas pueden dejar de usarlo en lugares abiertos siempre y cuando no haya aglomeraciones y se mantenga la sana distancia.

“Se considera el uso voluntario del cubrebocas en espacios abiertos, si aglomeraciones y con sana distancia, o sea, pueden dejarlo de usar”, dijo en conferencia de prensa en referencia a la noticia que se dejará de usar mascarillas en la Ciudad de México.

¿Cómo será el manejo para el uso en interiores?

Aún se solicitará el uso de cubrebocas en lugares cerrados dijo la secretaria de salud de la CDMX, Oliva López Arellano. Además, no habrá sanciones y multas por no utilizarlo en interiores porque desde que comenzó la crisis sanitaria, el gobierno nunca implementó sanciones por no utilizarlo ya sea afuera o adentro de los negocios.

No obstante, es importante puntualizar que cada local, recinto o establecimiento, será quien decida si será obligatorio el uso de cubrebocas, así como establecer las reglas para que las personas puedan visitar su negocio. Asimismo, ellos son los que establecerán si los clientes pueden entrar sin cubrebocas o quitárselo durante su estancia.

¿Cuándo inicia este decreto?

Según lo anunciado en semanas pasadas, este viernes 01 de abril se hizo público el decreto de eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos, lo que implica que su uso permanecerá en espacios cerrados como oficinas, bancos, escuelas y el transporte público.

Dicha disposición comenzará a aplicarse a partir del mes de abril, ante la baja en los indicadores que miden la pandemia de Covid-19. Asimismo la mandataria capitalina destacó que ésta fue la última conferencia de prensa dedicada al tema del COVID.

¿Hasta cuando serán las medidas?

López Arellano mencionó que la eliminación de la recomendación está sujetas a los cambios derivados del comportamiento del virus SARS-CoV-2, así como a las contingencias ambientales. Recordó que en el gobierno local nunca aplicó sanciones ni obligó a la ciudadanía a utilizar cubrebocas, ya que sólo era una medida de prevención ante la pandemia.

“Siempre insistir que en la ciudad se ha dado información, al ser una ciudad de derechos, no ha habido multas por no usar cubrebocas”, destacó.