Yahritza y su Esencia es un grupo musical que se ha convertido en un boom en cuanto a presencia en medios de comunicación, pero no por el éxito de su canción “Frágil”, sino por ciertos comentarios que hicieron de la comida mexicana en una entrevista brindada a inicios de este 2023, pero que recién en agosto se viralizó.

Las palabras de los jóvenes artistas no han sido bien tomadas por el público mexicano, en especial por quienes disfrutan de sus corridos tumbados, ya que se sintieron ofendidos que los tres hayan dicho palabras en contra de su gastronomía, por más que ellos tengan raíces aztecas, teniendo en cuenta que sus padres son de esa parte del muro.

Si bien los chicos son radicados en Estados Unidos, por sus venas corre sangre totalmente mexicana. Es más, se dedican a la música regional y desde ya sus temas se han convertido en sinónimo del país. Sin duda, este ha sido un duro golpe para la opinión pública, así que los miembros de la banda han tenido que reconocer sus errores.

LOS COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE YAHRITZA Y SU ESENCIA

La joven vocalista de la agrupación aseguró que no le gusta mucho el ruido que se oye por las calles, principalmente en el momento que se va a dormir o cuando se está despertando, así que su crítica fue hacia ese lado. “No me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo.

En tanto, Jairo fue directamente a hablar de la comida. “Soy bien delicado, solo como pollo sin picante. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”, fueron algunas de sus palabras, pero no es el único miembro de la banda que habló sobre la gastronomía, pues Armando también hizo referencia a ello.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, mencionó el mayor de la banda de regional mexicano. Esas declaraciones en conjunto fueron el detonante de una gran desazón en contra de los intérpretes de “Frágil”, tema que se ha posicionado como uno de los más escuchados en América Latina.

SUS DISCULPAS

Debido a todo el “hate” recibido en redes sociales por aquellas declaraciones, los integrantes se vieron en la obligación de expresarse al respecto y, por ende, disculparse ante todo el público mexicano a través de un video que publicaron en TikTok y que contaba con la presencia de Jairo y Yahritza, pues Armando no estuvo en ese clip compartido.

“Estamos agradecidos pero también apenados, ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente, en este alarde, tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estaban fuera de lugar, ya entendimos eso, les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención”, dijeron los jóvenes artistas.

Ya se verá en el futuro cuál será la reacción de los mexicanos, si deciden o no perdonarlos por sus palabras. Seguramente, un poco de ello se verá en poco tiempo debido a que en septiembre tienen una presentación en Ciudad de México, por más que algunos en redes sociales les hayan pedido que no vuelvan a pisar el país ni tocar el género regional.

¿QUIÉNES SON YAHRITZA Y SU ESENCIA?

La agrupación conocida como Yahritza y su Esencia es de origen estadounidense, pero incursiona en el regional mexicano, especialmente cantando lo que se conoce como corridos tumbados. Consta de tres integrantes, de los cuales una mujer es la vocalista y que da nombre a la banda, pues ella se llama Yahritza.

Los tres miembros, además, son hermanos y llevan en sus documentos el apellido Martínez. Ellos son: Yahrtiza, Jairo y Armando (el mayor). Todos ellos están radicados en Washington, Estados Unido, debido a que sus padres emigraron hace muchos años, así que los músicos fueron criados bajo la cultura estadounidense.

Sin embargo, desde pequeños, en casa, han ido creciendo bajo las costumbres mexicanas por los orígenes de sus papás. Incluso, fue gracias a ellos que conocieron el regional mexicano, género musical que hoy en día les ha abierto las puertas a este difícil mundo del arte, los escenarios, reflectores y demás.

Además, se dice que el padre de ambos tenía una banda regional en México, la cual desapareció. Es por ello que podríamos considerarlo a él como la motivación y el creador de estos muchachos, quienes sin ser adultos ya están gozando de buena aceptación en las plataformas digitales con millones de reproducciones.

Por otro lado, hay que resaltar que Yahritza, vocalista de la banda, es la que menos años tiene, pues solo es de 16. Pese a ser alguien pequeña aún, tiene un registro vocal que promete seguir mejorando con el paso de los años.