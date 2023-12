Desde el Estadio Abdullah al Faisal Stadium, León vs. Urawa Red Diamonds se verán las caras en el partido por el Mundial de Clubes 2023. El duelo iniciará a las 8:30 de la mañana (hora local - 9:30 a.m. en Perú) e irá por la transmisión de las señales de TUDN y FIFA+ en México. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

El equipo León tuvo una serie de encuentros con resultados mixtos en sus más recientes juegos. En su último enfrentamiento contra el América, sufrieron una derrota con un marcador final de 2-0. Anteriormente, lograron una victoria emocionante frente a Santos con un marcador de 3-2.

Sin embargo, en otro encuentro previo contra Atlético San Luis, experimentaron una derrota con un resultado final de 2-3. Estos resultados han mostrado un desempeño variado en su juego, con altibajos en su rendimiento en diferentes partidos.

Por su parte, el equipo Urawa Red Diamonds ha tenido un desempeño mixto en sus recientes encuentros. En su más reciente juego contra Hanoi, sufrieron una derrota con un marcador de 2-1. Sin embargo, en un enfrentamiento previo con Consadole Sapporo, lograron una victoria con un marcador de 2-0, mostrando un juego sólido.

Además, en otro encuentro anterior contra Wuhan Three Towns, aseguraron una victoria por 2-1. Estos resultados han demostrado una combinación de éxitos y desafíos en el desempeño del equipo, mostrando momentos de fortaleza y otros de dificultad en sus últimos partidos.

¿A qué hora juegan León vs. Urawa Red Diamonds?

El encuentro entre León vs. Urawa Red Diamonds está programado para el viernes 15 de diciembre y se llevará a cabo en el Estadio Abdullah al Faisal Stadium. La emocionante contienda dará inicio puntualmente a las 8:30 a.m., hora local de México. Este horario implica diferentes momentos de inicio para distintos países de la región: a las 9:30 a.m. en Colombia y Perú, marcando el inicio del juego para los aficionados en esas naciones.

Ahora bien, para los seguidores en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, el partido arrancará a las 11:30 a.m. del mismo día, lo que promete ser un encuentro matutino lleno de expectativas para aquellos que aguardan con emoción este evento deportivo.

¿Dónde ver partido León vs. Urawa Red Diamonds?

Si la emoción te embarga y estás contando los minutos para el inicio del juego, tenemos buenas noticias para ti. Si estás en México y no quieres perderte ni un solo segundo de este apasionante enfrentamiento entre León y Urawa Red Diamonds, tendrás la oportunidad de seguirlo a través de las transmisiones en TUDN, Televisa y FIFA+. Estas cadenas se han preparado para llevar a tu pantalla cada detalle de este emocionante duelo.

Ahora, si te encuentras en Estados Unidos, la recomendación es sintonizar TUDN USA para disfrutar de la cobertura especial de este encuentro desde territorio estadounidense. No importa dónde estés, ¡prepárate para vivir la emoción del fútbol!

¿En dónde se jugará el León vs. Urawa Red Diamonds?

El próximo enfrentamiento entre León vs. Urawa Red Diamonds se llevará a cabo en el Estadio Abdullah al Faisal Stadium. Este icónico recinto será el escenario que albergará la intensidad y la emoción de este encuentro futbolístico. Un terreno de juego lleno de historia y pasión donde ambos equipos buscarán dejar huella con su desempeño en cada minuto del partido.





