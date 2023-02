Se viene una nueva semana de Champions League. Mañana, martes 21 de febrero, se seguirán jugando los octavos de final del torneo más importante de Europa. Además del Liverpool vs. Real Madrid, otro duelo que llama la atención de los fanáticos es el Napoli vs. Eintracht Frankfurt. El mexicano Hirving Lozano, quien ha tenido minutos en los últimos cinco encuentros del equipo italiano, jugaría desde el pitazo inicial. A continuación, te contamos a qué hora empieza y cómo puedes verlo desde México.

El ‘Chucky’ Lozano viene de tener acción en 8 de los últimos 9 partidos del Napoli. Ha jugado todos los duelos de la Serie A, solo se perdió una por la Copa Italia ante Cremonese el pasado 17 de enero. En el último encuentro del equipo italiano en la Champions, ante Liverpool por la fase de grupos, el mexicano los últimos veinte minutos.

Napoli llega en un gran momento al partido ante Eintracht Frankfurt. El cuadro dirigido por Luciano Spalletti ha ganado sus últimos cinco partidos por Serie A. Además, en la Champions ha mostrado un gran rendimiento. El equipo alemán, por su parte, ha ganado en 3 de sus últimos 4 duelos por Bundeliga y Copa de Alemania.

¿Cuándo juegan Napoli vs. Eintracht Frankfurt?

El partido está programado para jugarse este martes 21 de febrero en Deutsche Bank Park, Alemania. El equipo italiano se enfrentará al Eintracht Frankfurt desde las 2:00 p.m. (hora mexicana). A continuación, te enseñaremos los horarios del partidazo por países:

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Napoli vs. Eintracht Frankfurt: canales de transmisión

El esperado partido entre Napoli vs. Eintracht Frankfurt será transmitido a través de las señales de FOX Sports, ESPN y Movistar Plus, así como la versión de streaming vía Star Plus. Cabe destacar que en México el duelo, con el ‘Chucky’ Lozano, también podrá ser visto por HBO Max.

Napoli vs. Frankfurt: posibles alineaciones

Napoli: Álex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min Jae, Mario Rui; André Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Hirving Lozano, Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Makoto Hasebe, Evan N'Dicka; Aurelio Buta, Daichi Kamada, Djibril Sow, Philipp Max; Jesper Lindstrom, Mario Götze; Randal Kolo Muani.





