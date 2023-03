¡Tremendo duelo en la Concachampions! Tigres UANL y Orlando City protagonizarán uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023. El encuentro de ida en el Estadio Universitario terminó con un empate sin goles. Ahora se verán las caras en Exploria Stadium y definirán el pase a los cuartos de final del torneo. A continuación, te contamos cómo llegan los dos equipos, a qué hora empieza el partidazo y cómo puedes verlo desde México.

Los ‘felinos’ no llegan en buen momento a este duelo en Estados Unidos, pues perdieron en la última jornada del Clausura 2023 ante América por 2-0. De sus últimos cinco partidos, solo ha ganado dos (ante Necaxa y Atlas). Esta vez no tienen margen de error porque si no ganan se despiden de la Concachampions. Por eso el entrenador Marco Ruiz mandará a la cancha lo mejor que tiene.

Orlando City, por su parte, ha enlazado tres empates consecutivos en los partidos ante DC United, Tigres y Cincinnati. No gana un partido desde el pasado 25 de febrero, cuando derrotó por 1-0 a New York Red Bulls. De todas formas, con el apoyo de su hinchada, buscará conseguir el pase a cuartos de final de la Concachampions ante el cuadro ‘azteca’.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Orlando City?

El partido está programado para jugarse este miércoles 15 de marzo en Exploria Stadium (Orlando). El equipo mexicano se enfrentará al Orlando City desde las 6:15 p.m. (hora mexicana). A continuación, te enseñaremos los horarios del partidazo por países:

Argentina: 9:15 p.m.

Uruguay: 9:15 p.m.

Brasil: 9:15 p.m.

Chile: 9:15 p.m.

Paraguay: 9:15 p.m.

Bolivia: 8:15 p.m.

Venezuela: 8:15 p.m.

Colombia: 7:15 p.m.

Ecuador: 7:15 p.m.

Perú: 7:15 p.m.

México: 6:15 p.m.

Tigres vs. Orlando City: canales de transmisión

El esperado partido entre Tigres vs. Orlando City será transmitido a través de las señales de FOX Sports y Fanatiz en México. Si estás en Estados Unidos, puedes ver el encuentro por TUDN USA. Si eres aficionado del equipo ‘felino’, programa bien tu tiempo y no te esperes este duelo clave. Este miércoles se juega una parte importante de la temporada.

Orlando City vs. Tigres: posibles alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Rafael Carioca; Javier Aquino, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán; André Pierre Gignac, Luis Quiñones y Nicolás Ibáñez. Entrenador : Marco Antonio Ruiz.

Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Rafael Carioca; Javier Aquino, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán; André Pierre Gignac, Luis Quiñones y Nicolás Ibáñez. : Marco Antonio Ruiz. Orlando City: Pedro Gallese; Michael Halliday, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, Lucas Petrasso; Mauricio Pereyra, César Araujo, Facundo Torres, Martín Ojeda; Iván Angulo y Ramiro Enrique. Entrenador: Óscar Pareja.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.