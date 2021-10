Si bien es cierto, Edson Álvarez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Ajax, club que lo recibió en 2019 y que ahora ha decidido extender su vínculo con el mexicano hasta junio de 2025. Sin embargo, esta firma llamó la atención de los medios luego de que el cuadro holandés decida llevar a cabo la operación en su propio estadio (Johan Cruyff Arena) enfrente de todos sus aficionados, familia y amigos. Lo anterior marcó fuertemente al canterano del América que aún no termina de creer lo que vivió en la tarde del 27 de octubre.

“Me dijeron que iba a ser la firma en la cancha, pero no esperaba algo así. Fue una sorpresa, no puedo transmitir lo que sentí con palabras. Ha sido lo mejor que viví hasta ahora. Fue un momento muy especial, me puse muy nervioso y no sabía cómo actuar. Solo tengo palabras de agradecimiento al club y a quienes lo hicieron posible”, reveló el pivote para Ajax TV.

El objetivo de Álvarez es demostrar que no se equivocaron al renovarle el contrato, ya que desea hacer historia con el conjunto de Ámsterdam: “Ambas partes estuvimos de acuerdo. Quiero demostrar que estoy muy feliz acá, que disfruto del Ajax, de la ciudad, la gente, la forma en que jugamos. Estoy feliz de haber firmado”

Por otro lado, el futbolista mexicano no dudó en elogiar a su actual entrenador, Erik Ten Had, el cual afirma que ha sido el mejor estratega que ha tenido en su corta trayectoria futbolística.

“Me ha enseñado mucho dentro de la cancha. He mejorado técnicamente; siento su confianza en mí y como lo he dicho, tengo que responder en la cancha”, aseguró.

A pesar de todo lo que ha vivido en la presente temporada, el popular ‘Machín’ no se considera uno de los jugadores más importantes del Ajax.

“No me gusta pensar en eso. Sé que puedo mejorar mucho, entonces todo esto que me pasa lo tomo como una responsabilidad. Es como algo que tengo que saber llevar bien, responder y que me pone feliz el hecho de jugar todos los partidos porque mi confianza aumenta y puedo ayudar al equipo”, finalizó.





