Tras su gran rendimiento en las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega viene siendo pretendido por el Espanyol. El polifuncional, que también es internacional con México, ha destacado en las dos últimas campañas con el ‘Rebaño Sagrado’. Como bien sabemos, en su último curso, anotó seis goles y brindó seis asistencias en veintiséis encuentros disputados, los mismos que ayudaron a despertar el interés del cuadro de LaLiga Santander.

En las últimas horas, diferentes medios internacionales hablan sobre una posible salida del futbolista del mexicano del club ‘rojiblanco’. Sin embargo, mucho llamó la atención una publicación de la popular cadena ESPN, que reveló el acuerdo que tiene el delantero con las Chivas, el cual le permite salir en caso llegue una oferta de una escuadra europea.

Del mismo modo, la prensa de México considera que esta condición que puso Vega para renovar pudo ser consecuencia de que algunos equipos del ‘Viejo Continente’ están interesados en contar con sus servicios. De hecho, los medios del país azteca han afirmado desde el mes de marzo que el atacante es pretendido por un club español y otro holandés.

Debido a esto, la información sobre el posible interés del RCDE por Alexis Vega ha corrido rápidamente en tierra azteca, ya que se trata de uno de los mejores futbolistas del país. Eso sí, otros medios como TV Azteca, aseguran que aún no existe una oferta oficial por parte del elenco español. Además, la misma fuente afirma que Chivas de Guadalajara cuenta con él de cara al próximo curso, que empezará este fin de semana.

Ricardo Cadena niega que Vega causó la salida de Sandoval

“Lo de Gael, la decisión fue mía, la de no considerarlo y no contar con él en este torneo, porque viene en una posición donde tengo muy poblado, donde en muy poco tiempo recupero al ‘Cone’ (Isaac Brizuela), y en unos días también recupero a ‘Canelo’ (Jesús Angulo), tengo a ‘Piojo’ (Roberto Alvarado), tengo a Fernando Beltrán, a jugadores de mucho talento dentro del club como Pavel Pérez o Sebastián Pérez, y yo creo que sería ocupar un espacio que siento que en este momento no está por encima de lo que hoy tengo aquí”, señaló el técnico.

Del mismo modo, negó que Eduardo López sea una opción de refuerzo para Chivas de Guadalajara. “Chofis sabemos que es de la institución, pero realmente no está dentro de mis planes, por tal motivo no es una opción en este momento para el equipo”, apuntó.





