América vs. Real Madrid se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 26 de julio por un nuevo partido amistoso de pretemporada que se llevará a cabo en el Oracle Park de San Francisco, en California. El partido está programado para arrancar desde las 9:30 de la noche (hora local / peruana) y será transmitido LIVE OFICIAL GRATIS para América Latina a través de las señales de TUDN, Blue To Go, ViX, DirecTV Sports y Telemundo Deportes. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

América vs. Real Madrid: alineaciones probables

América: Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Emilio Lara, Néstor Araujo, Luis Fuentes; Alejandro Zendejas, Pedro Aquino, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo; Diego Valdés, Henry Martín. Entrenador : Fernando Ortíz.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni; Rodrygo Goes, Eden Hazard y Vinicius Junior. Entrenador: Carlo Ancelotti.

América vs. Real Madrid: las 'Águilas' ponen rumbo a su próximo amistoso (Video: @ClubAmerica).





