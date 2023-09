Desde el estadio Q2 de Austin, Texas en los Estados Unidos, América vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras en un juego amistoso. En medio de la paralización de la Liga MX por la fecha FIFA, ambas escuadras tendrán actividad para no perder el ritmo de competición. Eso sí, ambos no podrán contar con su plantilla completa, pues algunos han sido convocados a sus selecciones. El encuentro se vivirá el domingo 10 de septiembre desde las 16:06 horas del Centro de México y podrás seguir la transmisión mediante Canal 5 de Televisa, TUDN por TV de cable o ViX y ViX+ en plataforma de streaming.

América vs. Tigres se verán las caras en USA por un amistoso | Video: @ClubAmerica

América vs. Tigres: posibles alineaciones

América: Jiménez; Fuentes, Juárez, Lara, Layún; Dos Santos, Fidalgo, ‘Cabecita’ Rodríguez, Naveda; Suárez y Martínez.

