Andrés Guardado ha dado positivo en su último test de COVID-19 y cierra el año sin actividad futbolística. El futbolista mexicano no ha tenido una de sus mejores temporadas en Real Betis y no podrá ser considerado en el último partido ante Athletic de Bilbao por la fecha 18 de LaLiga de España. El mexicano buscará mantener regularidad para el próximo año en lo que pueden ser sus últimas temporadas en Europa.

Tras volver de su último compromiso en la Copa del Rey ante Talavera el pasado 16 de diciembre, Guardado no pudo realizar los entrenamientos junto con el resto del grupo y tampoco estará a disposición del estratega chileno Manuel Pellegrini.

Actualmente el Betis se ubica en la tercera posición de la general con 33 puntos, solamente por debajo de Real Madrid (1°) con 42 unidades y Sevilla (2°) con 34. En los últimos días España ha modificado sus protocolos para evitar la propagación del Covid-19 entre los equipos de futbol.

El primer positivo de Guardado en COVID-19

La primera ocasión ocurrió en enero de este año, cuando el club de Sevilla anunció que el mexicano era uno de los tres casos positivos en la plantilla del primer equipo. El mediocampista mexicano tuvo síntomas leves, por lo que se mantuvo aislado dentro de su casa; no obstante, reveló que fueron momentos complicados.

“El encierro, mentalmente, decía ‘sí me siento jodido’, me dolía un poco la espalda, a lo mejor era de estar acostado, pinche coronavirus me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina (su hija) le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil, me desesperó más por querer salir ya. Mentalmente eso me estaba matando”, declaró para Balam Sports cuando se contagió por primera vez.

¿Cuándo será el regreso de Andrés Guardado?

La reincorporación de Andrés Guardado a Real Betis parece incierta. Al mexicano se le realizarán pruebas en los próximos días hasta llegar a un test negativo. Cuando pueda darse este resultado, tendrá que seguir el protocolo para volver a los entrenamientos, pero por lo mientras se perderá el partido del Betis ante el Athletic Club el próximo domingo.

La ventaja para el mexicano es que hay una semana de descanso en La Liga, por lo que, si todo sale bien, podría regresar al campo de juego en el duelo ante el Celta de Vigo el 2 de enero. Andrés Guardado ha visto acción en un total de 18 partidos esta temporada con el Real Betis, 15 en La Liga, la mayoría como titular, y 3 en la UEFA Europa League.

En el último partido del cuadro andaluz, el mexicano fue capitán en el duelo donde el Betis ganó por goleada a la Real Sociedad, resultado que les colocó en el tercer lugar general.





