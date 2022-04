Sevilla busca quebrar la racha negativa de cuatro partidos sin ganar en LaLiga Santander y finalmente logró sacar ventaja sobre Granada, en la fecha 31 de LaLiga Santander. Si bien los ‘Nervionenses’ empezó perdiendo, hubo una buena reacción y la remontada se consumó en el segundo tiempo, con gol de Lucas Ocampos, tras asistencia del Jesús Manuel Corona.

El reloj se acercaba a los 66 minutos y los dirigidos por Julen Lopetegui mantenían la posesión del balón en la mitad del campo, tratando de generar espacios en la defensa rival. Finalmente, Ivan Rakitic cambió el ritmo con un largo envío para el ‘Tecatito’, atacante mexicano que se había metido al área por la izquierda.

La pelota llegó exactamente al pie de Jesús Corona, pero este fue perdiendo el equilibrio ante la marca de Myrto Uzuni, volante del Granada. Sin embargo, pudo asistir a Lucas Ocampos, quien finalizó el ataque con un gran lujo: realizó un autopase frente al portero Luis Maximiano y definió a placer para el 2-1 parcial.

No obstante, las celebraciones tuvieron que ser canceladas brevemente, dado que el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias sancionó un offside, tras comunicarse con su asistente. La decisión no parecía cambiar, hasta que el VAR intervino, decretando que el ‘Tecatito’ no estaba en una posición ilícita cuando recibió el esférico.

De esta forma, todos los hinchas presentes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán empezaron a festejar con euforia. De consumarse el triunfo, Sevilla subirá al segundo lugar de la tabla de posiciones, sumando 60 puntos y quedando a nueve del líder Real Madrid; en tanto que Granada seguirá en la casilla 16, con 29 unidades.